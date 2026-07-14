Cómo es el paquete de leyes con el que Javier Milei busca blindar el equilibrio fiscal

Es la segunda vez en menos de un año que el libertario busca sancionar a los funcionarios del Banco Central que atenten contra su caballito de batalla. La reforma del Código Penal para tipificar el delito se presentaría en tándem con los cambios a la Carta Orgánica de esa entidad y con un proyecto para implementar un "apagón del Estado". Los antecedentes en el Congreso son poco alentadores para el Gobierno.

Por segunda vez en menos de un año, Javier Milei busca penalizar a los funcionarios que financien el déficit fiscal . A través de un cambio en el Código Penal, el libertario apunta a castigar a los funcionarios del Banco Central que financien el déficit del Tesoro . La medida será presentada junto con la modificación a la Carta Orgánica de esa entidad. Ambas iniciativas van de la mano con otro proyecto que el oficialismo tiene en carpeta: la implementación del shutdown (o "apagón del Estado"). Este mecanismo -que variaría respecto del que se implementa en Estados Unidos- también apunta a blindar el equilibrio fiscal, que se convirtió en el principal caballito de batalla del Presidente, que aspira a ser reelecto en 2027 .

En su intento de relanzar al Gobierno, Milei busca colocar al Congreso en el centro de la escena , recuperar el control de la agenda y avanzar con reformas estructurales, siempre con la mira puesta en las elecciones del 2027 .

Con la elección del economista Adrián Ravier como nuevo vocero tras la caída en desgracia de Manuel Adorni, el oficialismo intenta enfocar su relato en los logros y metas económicas y, desde allí, confrontar contra el peronismo, en especial el kirchnerismo, quien será, probablemente, su principal contrincante en las elecciones presidenciales.

En el marco del relanzamiento de su gobierno, Milei impulsa cambios en el Banco Central. Si bien no cumplirá con su promesa de campaña de cerrar esa entidad, busca, por medio de un cambio de su Carta Orgánica –redactada durante el kirchnerismo– acotar sus funciones a la mínima expresión . ¿El objetivo? Evitar que el organismo sea utilizado para financiar el déficit fiscal. Ese “mal” que La Libertad Avanza intenta erradicar de raíz.

“Estamos preocupados por el futuro” , dijo Ravier durante la conferencia de prensa que brindó este martes por la mañana en la Casa Rosada. En ese tramo, el vocero contó que el presidente volvió a convocar (en la tarde del lunes) a los legisladores nacionales para explicarles el objetivo del proyecto –aún sin redactar– para reorientar las funciones del Banco Central.

Las preocupaciones libertarias, detalló el funcionario, son que en el futuro “puede volver el populismo”. Y, con eso, la inflación a la Argentina (fenómeno “estrictamente monetario" para LLA), emisión monetaria mediante. De allí el impulso de este último proyecto que, por ahora, se desconoce si ingresará por Diputados o Senado.

Ravier se mostró "preocupado" por el futuro de la Argentina. Presidencia

Durante su alocución, Ravier enumeró los puntos salientes de la iniciativa. Entre ellos, mencionó que busca establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda; prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro y restringir la distribución de utilidades del organismo.

Pero además, el exdiputado indicó que el proyecto buscará “endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria”.

Dicho esto, el vocero aclaró que ese ítem no se incorporará dentro de la Carta Orgánica del BCRA, sino que implicará un cambio en el Código Penal. ¿Será en el actual Código Penal o en el que LLA promete enviar desde la campaña del 2025?

Un revival de la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria

No es la primera vez que Milei intenta, vía ley, penalizar a aquellos funcionarios que atenten contra el equilibrio fiscal. Lo intentó el año pasado. Pero no tuvo éxito. Fue cuando impulsó la ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que, precisamente, buscaba prohibir el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo.

Esa iniciativa obligaba a que los presupuestos sancionados por el Congreso cada año garanticen el equilibrio o superávit, al tiempo que incrementaba las penas para funcionarios que incumplan esta restricción. Asimismo, aquel proyecto ya ponía el foco en las autoridades del Banco Central. Establecía penas de entre 3 y 10 años de prisión para aquellos que autoricen emisión de moneda irregular.

Pero además, el texto ya especificaba algo con lo que ahora Milei vuelve a insistir. Se le prohibía al Poder Ejecutivo solicitar adelantos transitorios al BCRA para financiar gasto primario.

Como sea, aquel proyecto que fue impulsado por el mismísimo Milei jamás prosperó. Llegó a dictaminarse en Diputados. Pero en la sesión en la que el oficialismo se aprestaba a darle media sanción y girarla al Senado, La Libertad Avanza optó por retirar el texto y no someterlo a votación. Esto fue en diciembre del año pasado.

Por lo bajo, el PRO no acompañaba la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. HCDN

La decisión tomada a último momento no solo respondió al rechazo que la iniciativa generaba entre los bloques opositores, sino que tampoco era avalado por los aliados. Incluso el PRO puso en duda (por lo bajo) su constitucionalidad.

Así fue que el texto cayó en el olvido y, ahora Milei, vuelve con una versión más acotada (la mira puesta en los funcionarios del Banco Central) pero que también intenta penalizar a quienes atenten contra el equilibrio fiscal.

Equilibrio fiscal: las leyes de Javier Milei

Esta penalización –junto con el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central– no son las únicas leyes de corte económico que Milei intenta sancionar este año en el Congreso, en pos de blindar el equilibrio fiscal. Sino que también habló de impulsar un proyecto para implementar un mecanismo similar (pero con fuertes diferencias) al que rige en los Estados Unidos: el shutdown.

En concreto, en aquel país, cuando el Congreso no sanciona un Presupuesto (o hasta tanto lo haga), se produce una parálisis del Estado. A grandes rasgos, se cierran dependencias y se le otorgan licencias (sin goce de sueldo) a los trabajadores estatales. Esta “parálisis” no rige para todas las entidades, sino que se garantiza el funcionamiento de áreas y servicios esenciales. Palabras más, palabras menos, ese instrumento es una herramienta política que fuerza al Parlamento estadounidense a avanzar con la sanción del Presupuesto.

Tiempo atrás, el diputado Esteban Paulón impulsó un proyecto en este sentido, para evitar que el Poder Ejecutivo reconduzca el presupuesto del año previo ad infinitum. La presentación del proyecto del socialista fue luego de que Milei apelara a la reconducción del presupuesto en dos ocasiones seguidas, lo que le dio discresionalidad plena en el manejo de los fondos públicos. Las intenciones del socialista eran ponerle un límite de una única vez a la reconducción presupuestaria.

Milei insiste con penalizar a quienes atenten contra el equilibrio fiscal. Casa Rosada

Como sea, para la Argentina, Milei estaría pensando una parálisis distinta, con un enfoque económico. Esa parálisis se pondría en marcha una vez que se agoten los fondos contemplados en el presupuesto vigente. Según dejaron trascender desde las filas libertarias, de producirse ese escenario, el Congreso tendría la llave para destrabarlo, sancionando una ampliación presupuestaria.

En concreto, sería otra estrategia libertaria que Milei busca impulsar en el Congreso para blindar lo que se convirtió en su principal caballito de batalla: el equilibrio fiscal. Y, de paso, al impulsar este tipo de iniciativas lograría desmarcarse del kirchnerismo (que no tuvo entre sus prioirdades el orden de las cuentas públicas).

Y hasta amenazar que, de retornar al poder en las elecciones del 27, si estas leyes no se sancionan, volvería el desorden fiscal. Y, con él, la inflación.