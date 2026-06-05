Con una inversión de u$s85 millones, Aeropuertos Argentina avanza en un plan de obras para renovar Aeroparque

Está enfocado en infraestructura, tecnología y servicios. Los trabajos contemplan la suspensión total de operaciones durante dos días de agosto debido al mantenimiento preventivo de la pista.

Aeropuertos Argentina puso en marcha la segunda etapa de su plan integral de obras de infraestructura en el Aeroparque Jorge Newbery . Esta nueva fase del proyecto demandará una inversión que supera los u$s85 millones , destinada a acompañar el incremento en el volumen de pasajeros y de operaciones que viene registrando la terminal aérea porteña.

Tras un 2025 que marcó un récord histórico con 17 millones de pasajeros que circularon por la terminal, la expectativa del mercado es que esa marca se pueda superar también en 2026.

Federico Laborde , gerente general de la unidad de negocios Centro de la compañía, fue el encargado de explicar ante la prensa especializada, entre la que estaba Ámbito , el plan estratégico de obras, diseñado en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

“El plan apunta a la optimización integral de los espacios de la terminal y a la diversificación de los servicios para los diferentes perfiles de usuarios que transitan diariamente por el aeropuerto”, señaló.

La primera etapa del plan, que ya concluyó, incluyó la ampliación de la Plataforma Norte, la expansión del Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico, la remodelación del Hall de check-in y nuevas obras viales en el sector de Arribos Internacionales.

Esta segunda etapa profundiza directamente en la experiencia del pasajero dentro de la terminal, según Laborde.

En el preembarque doméstico se intervendrá una superficie total de 2.800 metros cuadrados, logrando una ampliación neta de unos 400 metros cuadrados. Esto mejorará sensiblemente la funcionalidad y la capacidad de la terminal en las horas pico.

Asimismo, el área de cabotaje contará con 1.960 metros cuadrados nuevos dedicados exclusivamente a locales comerciales. De esa superficie, 700 metros cuadrados serán destinados a la inauguración de la nueva Sala Amae Lounge, 940 metros cuadrados se reservarán para propuestas gastronómicas de primer nivel y otros 400 metros cuadrados se utilizarán para la ampliación del tradicional espacio Shop Gallery.

Por su parte, la intervención en el embarque internacional será sustancialmente mayor en términos de superficie, abarcando un área de 9.300 metros cuadrados.

Del mismo modo que en el sector doméstico, se incorporará gran parte de la superficie pública actual para lograr una ampliación neta de 1.000 metros cuadrados de zona estéril.

Una vez concluidos los trabajos, el sector internacional ofrecerá 5.050 metros cuadrados de locales comerciales, tres nuevos espacios gastronómicos, la ampliación de la tienda libre de impuestos (Duty Free) y una exclusiva Sala VIP con vistas panorámicas al Río de la Plata.

AEROPARQUE PIR La ampliación del Punto de Inspección y Registro (PIR) doméstico es parte de la fase de obras ya finalizadas.

Mejoras en flujos de control y conexión

El plan también abarca mejoras clave en los flujos de control y conexión. Las áreas destinadas a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Dirección Nacional de Migraciones pasarán a contar con un espacio unificado de 2.310 metros cuadrados.

A esto se sumará la instalación de un nuevo núcleo de Arribos y Partidas remotas para agilizar la gestión de las conexiones, un nuevo corredor de Arribos y un espacio de mayor superficie para el denominado "embarque Flex" entre ambas áreas operativas.

Otra pata de la renovación de Aeroparque apuesta a elevar el nivel de la oferta gastronómica y de servicios al cliente dentro de la estación aérea.

Un hito destacado de esta transformación es el desembarco de Bis Café, una propuesta exclusiva que llega de la mano del reconocido chef Gonzalo Aramburu, cocinero argentino que cuenta con el prestigioso galardón de dos estrellas Michelin. Ocupará un local de 410 metros cuadrados en el área de preembarque nacional.

En paralelo, la inclusión y la accesibilidad ocupan un lugar destacado en la nueva infraestructura. El programa contempla la ampliación y el fortalecimiento de los servicios del espacio “Amo Viajar”. En este sector se incorporarán áreas de descanso reservadas y equipos de asistencia altamente especializada para personas con necesidades específicas, tales como adultos mayores, mujeres en período de lactancia y pasajeros con requerimientos médicos particulares.

Aeroparque cerrará dos días en agosto por mantenimiento de la pista

Una de las medidas con mayor impacto logístico dentro del plan de obras es la realización de un mantenimiento preventivo profundo en toda la extensión de la pista de aterrizaje.

Para llevar a cabo estas tareas críticas de seguridad aérea, las autoridades determinaron que las operaciones del Aeroparque deberán suspenderse por completo durante casi 55 horas, abarcando desde el mediodía del martes 25 de agosto hasta el mediodía del jueves 27 de agosto de 2026.

Laborde precisó "Básicamente lo que vamos a hacer es hacer un cierre desde la mañana del 25 de agosto hasta la tarde del 27 de agosto. Son aproximadamente entre 48 y 55 horas de intervención".

Este cierre de conectividad obligó a coordinar con antelación un esquema de emergencia con las líneas aéreas y los organismos reguladores. Laborde explicó que la suspensión afectará a una cifra cercana a las 900 operaciones aéreas planificadas para esas jornadas.

"Estamos hablando más o menos en esas 55 horas de unas 900 operaciones, de las cuales hay 600 de cabotaje y 300 internacionales", detalló.

Para minimizar la afectación de vuelos, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionará como la principal cabecera de soporte receptor. "Los 300 vuelos internacionales entran sin ningún tipo de inconveniente en Ezeiza. O sea, lo único que cambia es, digamos, el punto de salida y el punto de arribo" , aclaró el ejecutivo.

Aunque aclaró que la última palabra la tendrá cada operador aerocomercial: "Obviamente, va a depender de la decisión de cada una de las compañías, pero no hay ningún inconveniente en trasladar los vuelos".

Por el lado de los vuelos de cabotaje, el desafío es mayor debido al volumen de frecuencias que maneja el Aeroparque. Frente a esto, las proyecciones de la empresa apuntan a canalizar la mitad de dicho flujo hacia la terminal de Ezeiza: "Estamos aspirando a que de las 600 operaciones de cabotaje, aproximadamente el 50% lo pueda absorber también Ezeiza", dijo Laborde.

Inversión en tecnología para reducir las filas en Aeroparque

Otro de los pilares fundamentales de la inversión de 85 millones de dólares radica en la incorporación de tecnología de última generación aplicada a los procesos de gestión de pasajeros, un cambio que apunta a reducir las filas y los tiempos de espera dentro de la terminal.

Según las proyecciones de la empresa, la digitalización y los nuevos sistemas de autogestión que se implementarán a lo largo de este año permitirán alcanzar un ahorro de tiempo de hasta un 26% en el proceso de check-in y de un 33% en el Punto de Inspección y Registro (PIR).

En ese sentido Laborde reconoció que una parte importante de los pasajeros que circula por Aeroparque todavía se resiste a utilizar los puntos de autogestión, ya sea para validar su ticket o despachar su equipaje.

“Argentina está muy adelantada en la incorporación de tecnología, pero hay que admitir que el pasajero tradicional que pasa por esta estación todavía está muy aferrado al método tradicional de hacer filas en el mostrador. Si bien esta es una opción que se va a mantener, queremos avanzar hacia una mayor automatización de procesos que nos permita hacer más ágiles los procedimientos sin tener que seguir expandiendo las áreas, ya que el espacio físico no es infinito”, concluyó.