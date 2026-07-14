El rincón cordobés al pie de los cerros que combina naturaleza y leyendas espaciales

Este rincón cordobés tiene una atracción fuera de lo común, que despierta el interés del turismo y suma una actividad muy peculiar para sus visitantes.

Córdoba es una gran opción para el turismo . La provincia presenta un sinfín de lugares para conocer y realizar distintos tipos de actividades. Pero dentro de su territorio existe un rincón con un encanto bastante particular, que ofrece algo fuera de lo común para sus visitantes.

Además del típico paisaje serrano, con montañas, vegetación y ríos, hay un sitio que reúne una característica llamativa. Allí se produjeron distintos fenómenos asociados a la aparición de vida extraterrestre, lo que captó la atención del público al punto de convertirse en la atracción más popular.

Capilla del Monte está en el departamento Punilla, al norte de la provincia de Córdoba , a 109 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La localidad se encuentra sobre la Ruta Nacional 38 y forma parte del sector norte del Valle de Punilla, una de las regiones serranas más visitadas de la provincia.

Este rincón de Córdoba combina paisajes serranos con una actividad fuera de lo común.

Hacia el sur limita con San Esteban, mientras que hacia el norte comienza el camino que conduce al valle de Ongamira. Muy cerca también se encuentran Charbonier, Los Cocos y La Cumbre.

El cerro Uritorco es uno de los principales atractivos de Capilla del Monte. El ascenso llega hasta los 1.979 metros sobre el nivel del mar y recorre la ladera de la montaña hasta una de las cumbres más conocidas de las Sierras Chicas. El lugar ganó notoriedad por las historias de fenómenos inexplicables asociadas a la zona, aunque también es visitado por sus características naturales y el paisaje serrano.

Las historias sobre extraterrestres forman parte de la identidad desde hace décadas. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en 1986 con la llamada "Huella del Pajarillo", un caso sobre la aparición de una marca en un campo cercano al cerro Uritorco, relacionada por algunos investigadores con un supuesto fenómeno OVNI.

A partir de ese episodio surgieron espacios dedicados a la investigación y difusión de la temática, como el Centro de Informes OVNI (CIO), que reúne documentación y organiza actividades relacionadas con la ufología.

Los Terrones se encuentra a pocos kilómetros y se destaca por sus formaciones de arenisca rojiza, creadas por la erosión del viento y el agua durante millones de años. Entre las figuras que aparecen en el recorrido están la Garganta del Diablo, el Dedo de Dios, el Honguito, el Camello y el Barco, nombres que reciben las formas que adoptaron las rocas con el paso del tiempo.

El Dique El Cajón es otro de los puntos elegidos para realizar actividades al aire libre. En el lago se practican kayak, canotaje, vela, windsurf y pesca deportiva, ya que no está permitida la navegación con motores.

El cerro Las Gemelas es otra alternativa para recorrer la zona. El acceso parte desde Agua de los Palos y llega a dos cumbres ubicadas frente al cerro Uritorco. El trayecto puede hacerse caminando o a caballo.

Uno de los lugares más tradicionales de la localidad es La calle Techada. Fue inaugurada en 1964 y cubre varias cuadras de la avenida principal, donde funcionan locales gastronómicos, comercios y negocios de artesanías.

Cómo ir hasta Capilla del Monte

Desde la ciudad de Córdoba, el camino más habitual es tomar la Ruta Nacional 38 hacia el norte del Valle de Punilla. El recorrido pasa por localidades como Cosquín, La Falda, Huerta Grande, Villa Giardino, La Cumbre y Los Cocos antes de llegar a Capilla del Monte, en un trayecto de unos 109 kilómetros.

También se puede llegar en micro desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba o combinar tren y transporte terrestre. El servicio ferroviario llega hasta Valle Hermoso, dentro del Valle de Punilla, y desde allí es necesario continuar el viaje por ruta hasta Capilla del Monte.