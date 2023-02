"Podemos ser mejores": Larreta felicitó a ganadores de los premios The Best

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta

Así las cosas, el alcalde porteño publicó en su cuenta de Twitter una foto de Messi, Martínez y Scaloni, y comentó: "¡Mejor jugador, mejor arquero, mejor entrenador y mejor hinchada!".

Acto seguido, añadió que "Somos campeones del mundo y nos siguen generando orgullo. Gracias Messi, Dibu y Scaloni por continuar la alegría y la enseñanza: ¡Los argentinos podemos ser los mejores!".

Previamente, Rodríguez Larreta afirmó que "la grieta es mucho más profunda que Cristina (Fernández de Kirchner) y (Mauricio) Macri" ya que consideró que "viene desde el golpe militar de 1930" y opinó que esa fue una "actitud de hacer política en la Argentina durante décadas".

"La grieta viene desde el golpe militar del '30, de peronistas y radicales, de civiles y militares o incluso dentro de los propios militares. Fue una actitud de hacer política en la Argentina durante décadas", dijo Rodríguez Larreta por radio La Red.

Grieta

"La grieta es mucho más profunda" que la rivalidad entre la vicepresidenta Fernández de Kirchner y el expresidente Macri, consideró en ese contexto.

El precandidato de la oposición estimó que "no hubo un Presidente que haya hecho todo mal o todo bien" a lo largo de la historia y agregó que en los discursos políticos "echarle la culpa a uno solo es un facilismo, eso también es la grieta", enfatizó.

Rodríguez Larreta también indicó que de ser electo jefe de Estado va a "dialogar con todos los gobernadores del país sean del partido que sean" y remarcó que "dialogar no es acordar, pero no puedo desconocer lo que la gente elige".

Se refirió a su interna con la titular del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich: "No voy a construir mi mensaje comparándome con ella", enfatizó.

Y reiteró que su postulación "no depende de la candidatura de ningún otro" miembro de Juntos por el Cambio.

Rodríguez Larreta puso en duda la invitación del Gobierno nacional para participar de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que hará el miércoles próximo el presidente Alberto Fernández.

"Aún no me llegó la invitación", dijo inicialmente, pero aclaró que "si me llega, lo natural es que vaya porque es mi responsabilidad institucional" como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.