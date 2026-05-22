La UOM rechazó la intervención judicial y denunció "un ataque al salario" de los metalúrgicos + Agregar ámbito en









El gremio apuntó contra un fallo de la Cámara del Trabajo y convocó al movimiento obrero a respaldar su organización.

La UOM denunció que la intervención judicial busca debilitar la organización sindical en plena disputa salarial.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) rechazó la intervención judicial dispuesta sobre el sindicato y denunció que la medida representa “un ataque al salario de los trabajadores”. A través de un comunicado, el gremio sostuvo que el fallo avanza sobre la autonomía de la organización y lo vinculó con una ofensiva política, judicial y empresaria.

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La organización apuntó contra los jueces de la Cámara del Trabajo Víctor Pesino y María Dora González, a quienes acusó de haber dictado una resolución “arbitraria” y “antidemocrática”. Según la UOM, la decisión se produce en un contexto de disputa salarial con las principales empresas del sector metalúrgico, luego de lo que definió como una “pérdida salarial brutal” durante los últimos dos años.

Desde el sindicato señalaron que la intervención no es un hecho aislado, sino el resultado de una serie de maniobras que -según denunciaron- buscaron judicializar la vida interna de la organización. En ese sentido, mencionaron cuestionamientos al proceso electoral de la seccional Campana y presuntos intentos de impedir el funcionamiento del Colegio Electoral Nacional.

La UOM denunció una ofensiva contra Abel Furlán En el comunicado, la conducción metalúrgica remarcó que los trabajadores ratificaron en las urnas la continuidad de Abel Furlán al frente de la seccional Campana y del Secretariado Nacional. Además, cuestionó al sector interno derrotado en las elecciones, al que acusó de intentar conseguir en la Justicia “lo que no logró en las urnas”.

“El sector interno derrotado en las elecciones continuó tratando de conseguir en los juzgados lo que no logró en las urnas”, expresó la UOM, que además vinculó esa disputa con intereses empresarios y con el gobierno de Javier Milei.

El gremio sostuvo que el objetivo de la medida es debilitar su capacidad de negociación y organización en medio de la discusión salarial del sector. “Defender a la UOM es defender al movimiento obrero argentino frente a un modelo económico que necesita sindicatos débiles para imponer ajuste, entrega y precarización”, advirtió. Convocatoria al movimiento obrero La UOM convocó a las organizaciones sindicales, confederaciones, cuerpos de delegados, comisiones internas y trabajadores de todo el país a respaldar al gremio frente a lo que calificó como un “atropello”. “La UOM tiene 83 años de historia construidos con lucha, organización y conciencia obrera”, señaló el comunicado. En esa línea, la conducción sindical aseguró que responderá con “democracia sindical, participación, organización y lucha” para revertir la intervención judicial.