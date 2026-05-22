El ministro de Salud celebró la salida formal de la Argentina de la OMS

El Gobierno justificó la salida de la OMS bajo el argumento de “recuperar soberanía sanitaria”, mientras crecen las críticas por los recortes en salud pública y el deterioro del sistema sanitario nacional.

El ministro de Salud, Mario Lugones , anunció este viernes que Argentina salió oficialmente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un hecho sin precedentes. Lugones publicó un mensaje en su cuenta de X señalando que el hecho marca una recuperación de la "soberanía sanitaria", aunque en realidad, los motivos están más relacionados con seguir la política exterior de la administración estadounidense, a cargo de Donald Trump.

"Una decisión anunciada hace más de un año y sostenida con convicción en todas las instancias que correspondían", señaló el ministro, en una semana marcada por la Marcha Federal por la salud, donde más de 60.000 personas se movilizaron contra los recortes del Gobierno.

"La pandemia dejó una lección que no podemos ignorar: la cooperación no funciona cuando condiciona las decisiones de los Estados o impone recetas alejadas de la realidad de cada país . Las cuarentenas prolongadas a las que el gobierno anterior se sometió sin cuestionamientos las pagaron los chicos que perdieron clases, las familias que perdieron ingresos, los pacientes que no recibieron atención oportuna", justificó Lugones, para dejar la OMS, en medio de una gestión que desde que llegó, significó la perdida de entre un 34% y un 40% en los salarios docentes universitarios, y suspendió la entrega de medicamentos oncológicos.

ARGENTINA RECUPERA SOBERANÍA SANITARIA La salud de los argentinos se decide en nuestro país. Hoy la Asamblea Mundial de la Salud formalizó la salida de Argentina de la OMS. Una decisión anunciada hace más de un año y sostenida con convicción en todas las instancias que… https://t.co/f1FXF2WpV3

“Además sostenemos los canales de trabajo útiles para la salud de los argentinos. En concreto, mantenemos la articulación necesaria con la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de vacunas y medicamentos a través de los fondos Rotatorio y Estratégico. Y para alejar cualquier duda, lo repito: GRACIAS A LA RELACIÓN CON LA OPS, LOS ARGENTINOS VAN A CONTAR CON LAS VACUNAS Y MEDICAMENTOS”, amplió en X el funcionario.

En la misma línea, el ministro remarcó que la administración nacional no abandonará la cooperación sanitaria internacional, aunque aclaró que busca redefinir bajo qué condiciones se realizan esos vínculos. “Tal como quedó demostrado con la labor técnica frente al brote de hantavirus, Argentina no abandona la cooperación sanitaria internacional. Establece en qué términos, con quién y para qué articula técnicamente”, sostuvo Lugones.

Finalmente, el titular de la cartera sanitaria aseguró que el objetivo del Gobierno es priorizar los recursos locales y reforzar los controles epidemiológicos. “En salud, eso significa decidir con responsabilidad, cuidar los recursos, fortalecer la vigilancia sanitaria y defender una idea concreta: los argentinos primero”, concluyó.

Por su parte, el ministro de relaciones exteriores, Pablo Quirno concluyó que la insolita decisión "representa la culminación del proceso iniciado el año pasado por la firme voluntad del Presidente Javier Milei y confirma la efectividad jurídica de la decisión soberana adoptada por la República Argentina"

Una OMS diezmada por la salida de EEUU en enero

El pasado 22 de enero, Washington dejó oficialmente de conformar el organismo sanitario. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo recientemente: “Espero que EEUU recapacite y se reincorpore a la OMS”. Mientras tanto, Lawrence Gostin, director fundador del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, advirtió que “esta es una clara violación de la ley estadounidense. Pero es muy probable que Trump se salga con la suya”.

La salida estadounidense provoca una crisis presupuestaria en la OMS. Washington fue históricamente su mayor financiador, aportando alrededor del 18% del presupuesto global, y su partida obligará a reducir a la mitad el equipo directivo y a recortar presupuestos y proyectos en toda la agencia. Además, se prevé que la OMS prescindirá de una cuarta parte de su personal a mediados de este año.