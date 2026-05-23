Axel Kicillof apuntó contra el Gobierno por los cambios en el Régimen Zona Fría: "El Senado tiene que rechazar este proyecto" + Agregar ámbito en









El gobernador apuntó contra el Gobierno y la propuesta que ya recibió media sanción en Diputados. Además, denunció que la modificación del régimen deja sin tarifas diferenciales "a 5 millones de bonaerenses".

El gobernador compartió un video desde Tornquist, una localidad en la que a la mañana de este sábado registró 4 grados.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof apuntó contra el proyecto de ley que reduce el régimen de Zona Fría en el país, que ya tiene media sanción en el Congreso, al sostener que esta modificación deja sin tarifas diferenciales "a 5 millones de bonaerenses que no pueden pagar la luz, el gas y otras cuestiones básicas".

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Fue en una publicación en su cuenta oficial de X con un video de él en la localidad de Tornquist a las 9 de la mañana donde detalló: "Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno".

Además, denunció que "la modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa posibilidad a 5 millones de bonaerenses que no pueden pagar la luz, el gas y otras cuestiones básicas. Por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos. El Senado tiene que rechazar este proyecto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/kicillofok/status/2058179221965439475?s=48&partner=&hide_thread=false Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno.



La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa… pic.twitter.com/d2yJnEwxxU — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 23, 2026

En el video, el gobernador sostuvo "que estamos ante una situación muy complicada, porque el gobierno de Milei quiere quitar de la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de 3 millones de hogares una tarifa especial que está vinculada justamente a las condiciones climáticas".





KIcillof también informó que en la provincia son "1 millón 300.000 hogares, o sea, que estamos hablando de 5 millones de personas" y que si el Senado aprueba el proyecto se espera "un aumento tarifario que alcanza al 100%, así que estamos ante una situación donde buena parte de las familias en la provincia de Buenos Aires, más allá, de de su condición económica, está con complicaciones". También habló de las condiciones económicas de esas familias, relativas a deudas, imposibilidad de pagar la tarifa a la par del "alquiler, alimentos, combustible". mapa zona fria IERAL Fundación Mediterránea Qué es el régimen de Zona Fría y qué dice el proyecto de reducción de tarifas Esta semana Diputados le dio media sanción al proyecto libertario que propone achicar el régimen de Zona Fría. Este esquema trata de un subsidio al consumo de gas en regiones con bajas temperaturas y alto consumo energético durante el invierno.



Si el Senado lo convierte en ley, unos 1.240.000 hogares de 94 municipios bonaerenses perderán los descuentos, con subas en la factura que van del 40% al 100% según el caso. Entre algunas de las provincias afectadas con la medida, figura Córdoba, Santa Fe, Mendoza, la mayoría de Buenos Aires y San Luis.



La reforma elimina gran parte de la expansión territorial aprobada en 2021, que había incorporado regiones consideradas por el Gobierno actual como zonas “templadas” y no estrictamente frías.

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