Polémica en La Libertad Avanza: Iñaki Gutiérrez dejará las redes oficiales del Gobierno

Este no es el primer error que comete el joven influencer desde que llegó al equipo de comunicación oficial de la presidencia , ya había tenido que borrar otros posteos y mensajes en las pocas semanas que lleva Javier Milei en el Gobierno.

Uno de ellos fue el video sobre el estado edilicio de la Casa Rosada -que contenía imágenes de otros lugares, como también otro desde su cuenta personal de X (ex Twitter) cuando salió a criticar los cacerolazos tras el DNU.

Iñaki cacerolazos (1).jpg

Iñaki Gutiérrez seguirá a cargo del TikTok de Javier Milei

Según trascendio, Inaki seguirá al frente solo de la cuenta de TikTok de Javier Milei desde la oficina que ocupa en el segundo piso de la Casa Rosada. El joven viene ocupándose de esta red social con éxito hace algunos años y a lo largo de toda la campaña presidencial con grandes resultados.

A pocos días de la asunción de Milei, Iñaki había anunciado que desempañaría sus funciones en el gobierno "ad honorem", ya que tenía pensado donar su salario. Todo el trabajo que había hecho con el libertario, previo a llegar a la función pública, también lo hacía de manera gratuita.

"Me metí en política para cambiar la realidad de mi patria que hoy hace que 1 de cada 2 argentinos sea pobre, no por un sueldo. Es por eso que hoy anuncio que trabajaré en el gobierno de Javier Milei Ad honorem. Al no estar la posibilidad de renunciar al sueldo lo donaré", escribió el joven libertario en su cuenta de X semanas atrás luego de la llegada de Milei al gobierno.