García Moritán fue a una marcha del Polo Obrero y lo echaron al grito de "¡fuera cheto!".

“Esto me pasó hoy en el corte de la 9 de Julio: decenas de mujeres se acercaron a contarme sus problemas y pedir fotos. A los CEOs de la pobreza no les gustó nada y me echaron a los gritos mientras a ellas las agredían por haberme escuchado. ¿Saben por qué pasa esto? Porque los CEOs de la pobreza viven de vender que son los únicos que se interesan por los pobres. No quieren que nadie ayude, resuelva o escuche. Si se acaba la pobreza, se les acaba el curro. Acá quedaron expuestos”, denunció García Moritán en su cuenta de Twitter junto a un video.

