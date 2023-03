Por primera vez, fallo judicial confirma denuncia por sobrefacturación de importaciones

La empresa declaró que había importado el 1 de diciembre de 2020 unos 680.000 barbijos como parte de las medidas de prevención y combate a la pandemia Covid-19, a un valor por unidad que oscilaba entre u$s 2,92 y u$s 2,94. El monto total de la operación declarada fue de u$s 1.990.220. En el marco de la investigación llevada a cabo por la Aduana, ante posibles incongruencias y por considerarlo desproporcionado, se le dio intervención la Dirección de Valoración quien –estableciendo métodos comparativos- determinó el valor de la mercadería importada a un costo real por unidad de entre u$s 0,30 y u$s 0,40 centavos de dólar.