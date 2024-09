Presupuesto 2025: el Gobierno formalizó la invitación a diputados a la presentación de Javier Milei

La presentación la hará el propio presidente Javier Milei, algo inédito en la historia. Prometió que será "un antes y un después en la historia económica argentina". Algunos diputados opositores ya avisaron que no irán.

El Gobierno formalizó este jueves la invitación a los diputados nacionales a la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 que hará el presidente Javier Milei en el Congreso el próximo domingo a las 21. Algunos legisladores ya avisaron que no irán.

Es la primera vez que un Jefe de Estado va al Congreso a presentar la llamada ley de leyes. Usualmente, se realiza en la Sala Delia Parodi de la Cámara baja y el encargado es el ministro de Economía. Este cambio no sólo significará un mayor operativo de seguridad, sino también un cambio de formato, donde sólo expondrá Javier Milei, sin ninguna posibilidad de preguntas.

Por lo pronto, no está claro quiénes asistirán al evento , además del oficialismo y los bloques cercanos como el PRO. Por ejemplo, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, ya anunció que "no sacrificará un domingo con su familia por una puesta en escena".

Presupuesto: el Gobierno planea seguir con la motosierra en 2025

El recorte de gastos no se va a terminar aún cuando el Gobierno alcance este año el equilibrio de las cuentas del Estado. Y eso se debe a que el equipo económico plantea para 2025 una pérdida de recursos por la eliminación y rebaja de impuestos.

Así lo anticipó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en una charla que ofreció a empresarios del seguro en un encuentro esta semana.

“No estamos conformes con este superávit financiero. Nosotros vamos a trabajar para tener un superávit financiero con reducción de gastos, porque eso me va a permitir mantener el superávit financiero con baja de impuestos”, explicó el funcionario quien oficia como virtual número dos del Palacio de Hacienda.