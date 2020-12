Revelan que Alberto Fernández tiene una hermana mayor de su padre biológico

A mediados de 1954, Alberto Oscar Pío y Celia Pérez forman una nueva pareja. De esa unión nace Valentina y posteriormente Alberto. La familia unida duró hasta los cuatro años del mandatario, es decir 1963 y la separación habría sido en malos términos, según relata la revista Noticias. El padre de Alberto nunca nombró su familia anterior, y también abandonó a los hijos del segundo matrimonio.

Desde ese año hasta su muerte, 17 años después, Alberto Oscar Pío Fernández volvió al hogar de Basilia Rodríguez y de su primera hija, Marta Sara. Con ellas estuvo hasta su fallecimiento. Sin embargo la mujer no se enteró hasta este año, a poco de cumplir 69 años, que su medio hermano es el actual presidente de la Nación.

Marta Sara tiene una distribuidora de diarios y revistas que fundó junto a su marido. Paradójicamente, la primer hija del padre de Alberto también es militante del "proyecto nacional y popular". Consultado por Noticias, el presidente dijo al respecto: "Bueno, esto que me contás me gusta".

Todavía no se conocieron, aunque no es algo que esté en los planes del Presidente. “No quiero herir a nadie, pero sería como juntarme con un desconocido”, aseguró.