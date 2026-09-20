Presupuesto 2027: Guillermo Michel denunció que el Gobierno "asfixia" a las provincias y se guarda una caja discrecional

El diputado de Entre Ríos analizó el proyecto del gobierno de Milei y cuestionó la transferencia de responsabilidades a las provincias sin los recursos correspondientes. También apuntó contra una partida de $7,7 billones para asistencia financiera.

El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno y sostuvo que la iniciativa mantiene un esquema por el cual las provincias reciben nuevas responsabilidades sin el financiamiento correspondiente.

En una extensa publicación en X, bajo el título “El látigo y la billetera” , el legislador señaló que Nación reduce transferencias y, al mismo tiempo, conserva partidas discrecionales que —según su interpretación— podrían utilizarse para negociar con los gobernadores durante el año electoral.

Uno de los principales puntos señalados por el diputado es la Jurisdicción 91 , correspondiente a “Obligaciones a Cargo del Tesoro”. Según los datos que difundió Michel, esa jurisdicción pasaría de $5,6 billones a $14,8 billones en el Presupuesto 2027.

Dentro de esa estructura, el legislador puso el foco en el programa 99, “Otras Asistencias Financieras” , que contempla $7,7 billones . Michel cuestionó que esos recursos no tengan metas físicas ni un criterio de reparto establecido en el proyecto y sostuvo que podrían utilizarse para asistir financieramente a provincias con dificultades para afrontar gastos.

“Es la plata con la que se ‘auxilia’ (y presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos para cumplir con los servicios públicos”, afirmó Michel, quien calificó esos recursos como una posible “moneda de cambio” para 2027.

Transporte, docentes, obras y viviendas: los puntos que marcó Michel

El diputado también cuestionó el financiamiento de servicios y obras que impactan directamente en las provincias. En materia de transporte, señaló que el Fondo Compensador para el Interior, que en 2023 alcanzaba los $102.000 millones y asistía a unos 14.000 colectivos, fue eliminado en febrero de 2024 y no contempla una partida para 2027. Al mismo tiempo, sostuvo que el sistema de transporte del AMBA mantiene $762.000 millones del Tesoro destinados al fideicomiso SISTAU/SIFER.

En educación, Michel remarcó que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que había alcanzado los $333.000 millones en 2023, no recibe fondos desde 2024 y tampoco tiene una partida prevista para 2027. Según el análisis del legislador, el único fondo destinado específicamente a compensar salarios docentes sería de $14.290 millones.

El informe también menciona 457 obras transferidas a provincias y municipios, el traspaso por 20 años de rutas nacionales —incluyendo responsabilidades de mantenimiento, obras y peajes— y la disolución del ENOHSA. Michel sumó a ese listado la eliminación del Procrear y del Fondo de Vivienda Social y señaló que la función Vivienda contempla unos $26.000 millones, equivalentes, según sus cálculos, al 0,01% del gasto total.

Menos transferencias y más recursos tributarios

Otro de los argumentos del diputado está relacionado con la evolución de los ingresos tributarios nacionales. Michel señaló que entre los impuestos con mayores incrementos previstos aparecen Combustibles (+59,3%), Derechos de Exportación (+41,3%) y Derechos de Importación (+39,2%).

Según su análisis, las provincias no reciben una proporción equivalente de esos recursos: los derechos de exportación e importación no forman parte de la masa coparticipable, mientras que de los impuestos sobre los combustibles las provincias reciben una proporción limitada. También cuestionó que distintos fideicomisos acumulen recursos sin ejecutar obras que, según su planteo, constituyen parte de sus objetivos legales.

En paralelo, Michel sostuvo que las transferencias de capital a las provincias caerán 20% en términos reales durante 2027. Con ese escenario, el diputado concluyó que el proyecto mantiene un esquema en el que las jurisdicciones subnacionales deben afrontar mayores responsabilidades mientras disminuyen determinadas fuentes de financiamiento.

“El Presupuesto presentado por el gobierno nacional sigue transfiriendo obligaciones a las provincias sin asignar los recursos y se guarda fondos en una caja para ‘salvar’ a los gobiernos provinciales que la falta de financiamiento someta”, afirmó Michel.