Diego Santilli minimizó el video de Patricia Bullrich y se refirió a las diferencias por el Presupuesto 2027

El Gobierno busca bajar la tensión al ruido interno tras los desacuerdos por el proyecto del Presupuesto 2027, con el foco puesto sobre los cambios incorporados en materia de discapacidad.

Archivo. Santilli buscó bajarle el tono a las diferencias con Bullrich por el Presupuesto 2027.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , buscó este sábado bajar la tensión con Patricia Bullrich , después de los cuestionamientos de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado al Casa Rosada por los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto 2027. En diálogo con la prensa en la puerta del sanatorio Mater Dei, Santilli también se refirió al video que la senadora publicó el viernes en sus redes sociales , en el que aparece tarareando “No me importa”, una canción de Lali Espósito: “ Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien”, minimizó el funcionario.

La declaración se produjo luego de que Bullrich cuestionara que las modificaciones vinculadas con discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 no hubieran sido discutidas previamente en la Mesa Política del Gobierno.

Santilli, en cambio, aseguró que los temas se abordan en ese ámbito y explicó que Bullrich se retiró antes de la reunión del martes. "Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes (Mesa Política) y en esa mesa de trabajo hablamos los temas…Algunos con más profundidad, otros con profundidad pero no total, pero sí lo hablamos. Patricia se tuvo que ir antes el martes, pero lo hablaremos…Los temas nuestros los hablamos el martes ", enfatizó Santilli.

Ante la consulta sobre si la modificación en el área de Discapacidad había sido tratada en esa instancia, el jefe de Gabinete busco bajar la exposición de las diferencias en Casa Rosada: " Como en el fútbol, nosotros en el vestuario hablamos los temas. En la mesa política se hablan los temas ".

La postura de Santilli coincidió con la expresada por el presidente Javier Milei, quien también le restó importancia al video de Bullrich y consideró una “ tontería mayúscula politizar el arte ” al ser consultado por la publicación.

Tras la viralización del video, Milei incluso reveló que comenzó a escuchar canciones de Lali. “Para mí no representa ningún problema. Es más, después de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, sostuvo el mandatario en un mensaje que buscó enfriar la interna oficialista.

Los cambios en la Quinta de Olivos

El jefe de Gabinete también fue consultado por los despidos recientes en la Quinta de Olivos y explicó que hubo una decisión para que la residencia presidencial quede bajo la órbita de las Fuerzas Armadas o de Casa Militar. “Hubo una decisión de que esté bajo la órbita de las Fuerzas Armadas o bajo Casa Militar. Es solamente una decisión política que se tomó”, explicó.

Ante la repregunta, Santilli insistió en que se trata de una modificación en la gestión de la residencia presidencial. “Son decisiones políticas, decisiones sobre bajo quién está la órbita de la Quinta de Olivos”, sostuvo.

Tal como anticipó Ámbito, el Gobierno llevó adelante una reorganización de la Quinta de Olivos que contempla una mayor intervención de Casa Militar y el desplazamiento del personal civil que actualmente cumple funciones dentro de la residencia presidencial.

Según pudo saber este medio, parte de los empleados será relocalizada en otras dependencias, especialmente aquellos pertenecientes a la planta permanente, mientras que también comenzaron a producirse desvinculaciones.

Fuentes oficiales señalaron que la medida forma parte de un refuerzo de la seguridad del presidente Javier Milei. La intención sería acelerar el proceso durante los próximos días y llegar hacia el viernes con buena parte de la reorganización resuelta.

El video de Bullrich y las diferencias por el Presupuesto 2027

La tensión dentro del oficialismo quedó expuesta a partir de los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto 2027 en materia de discapacidad. Bullrich reconoció que desconocía las modificaciones incluidas por el Gobierno en el texto enviado al Congreso y advirtió que la situación podía afectar el vínculo con los aliados parlamentarios.

“Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, reconoció Bullrich durante una entrevista con Radio Rivadavia.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado señaló que el episodio genera un problema político para el oficialismo, especialmente porque el Presupuesto deberá atravesar una negociación con los bloques dialoguistas para conseguir los votos necesarios para su aprobación.

El video que compartió Bullrich en sus redes sociales.

“Estas cosas resienten la relación con nuestros aliados”, sostuvo Bullrich, quien planteó que los cambios deberían haber sido conocidos previamente por quienes integran la mesa política del Gobierno y por los legisladores que deberán defender el proyecto en el Congreso.

La senadora también señaló las dificultades que la situación genera para los representantes oficialistas dentro del Parlamento: “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, uno llega al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’. Quedás como un tonto o como un mentiroso, eso resiente un poco las relaciones”, advirtió.

Horas después de sus cuestionamientos, Bullrich publicó el video que llamó la atención dentro del oficialismo. En las imágenes aparece tarareando “No me importa”, una canción de Lali Espósito, la artista que protagonizó distintos cruces públicos con Milei desde la campaña electoral de 2023.

La publicación apareció luego de que Bullrich cuestionara la incorporación de cambios vinculados con discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027, que llegó esta semana al Congreso. En esta oportunidad, Bullrich optó por “No me importa” y apareció cantando una parte que expresa "nunca fui lo que querían de mí y no me importa".

La relación entre Lali y el oficialismo estuvo atravesada por cruces desde que la cantante publicó la frase “qué peligroso, qué triste” luego del resultado de las PASO de 2023. Posteriormente, la artista lanzó “Fanático”, canción que también quedó asociada públicamente a aquella disputa.