Anulan la prisión preventiva a Milagro Sala pero no recuperará su libertad

Milagro Sala recibió el cese de la prisión preventiva tras vencerse el plazo sin haber sido juzgada en la llamada "Megacausa" que también investiga al ex gobernador Eduardo Fellner y a otros ex jefes comunales y ex funcionarios, según determinó la justicia en Jujuy e informaron fuentes judiciales, pero permanecerá detenida debido a otra causa por la cual tiene una sentencia de 13 años.