Qué dijo Berni sobre los policías que hicieron la venia ante ante Bullrich

"Hasta que no tenga la verdad definitiva de los dos lados de la campana no tomo posición, no tomo decisiones por más presión mediática que haya", señaló en contacto con la TVPública.

"Es una locura sancionar a un policía por cumplir con su obligación protocolar", aseguró el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, @SergioBerniArg, en referencia al encuentro de la exministra @PatoBullrich y personal policial de la provincia de Buenos Aires.

Berni comentó que "habrá sido una anécdota más" si "la justificación satisface a las autoridades", pero de suceder lo contrario "tendrá la pena de una sanción".

"Me parece que es adelantarnos ante tanto no tengamos la versión de los participantes de lo que ha sucedido", consideró y añadió que: "Sería una locura sancionar a un policía por haber cumplido con su obligación protocolar, no por ser ex ministra sino por ciudadana".

En ese sentido, expuso que Bullrich "es una ciudadana más y merece el mayor de los respetos" pese a que se encuentra en otra posición ideológica a la del titular de la seguridad bonaerense.

Consultado sobre la presencia de los efectivos en el local de Villa Gesell, contó: "Fueron ahí porque el jefe de la comisaría pidió desde el Municipio, su secretario de seguridad, la presencia policial porque la doctora Bullrich estaba presentando un libro y aparentemente la gente que pasaba por ahí se había violentado".

La venia a Bullrich

Este viernes, la exministra de Seguridad de la Nación recorrió la ciudad balnearia de Villa Gesell con motivo de la presentación de su libro "Guerra sin cuartel: terminar con la inseguridad en la Argentina" y fue saludada por un grupo de seis policías, quienes hicieron la venia pese a que no ostenta cargo público.

El video fue publicado por la propia Bullrich en su cuenta de Twitter con la frase "Gracias por su amor" pero a los pocos minutos decidió eliminarlo, lo que elevó más polémica de la generada por el encuentro con los oficiales.

"Durante mi gestión muchos miembros de las Fuerzas saludaban a ex presidentes y ministros. Siempre sentí que era el respeto por la investidura. Pido que no comience una campaña de represalias contra policías que saludan a quien ejerció un cargo y muestran un respeto institucional", expresó la exmandatario y agregó: "Metanse conmigo pero #ConLosQueNosCuidanNo".

Se trató de seis uniformados, cinco hombres y una mujer, del Grupo de Prevención Motorizado (GPM) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).