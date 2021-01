Bullrich (sin cargo oficial) hizo cuadrar a policías

La exministra hizo formar filas a los policías, lo publicó en Twitter y luego borró el video debido a los comentarios que generó el hecho.

No solo fue el gesto ante los efectivos pese a que no cuenta con cargo alguno. Además Bullrich no respectó protocolos sanitarios contra el Covid-19, dado que se la ve sin tapabocas y sin respetar la distancia social.

"Gracias por su corazón. Guerra sin cuartel - Villa Gesell", había escrito la actual presidenta del PRO en un tuit que finalmente decidió borrar apenas algunos instantes después de su publicación.

El hecho se dio este jueves en un balneario de Pinamar en el que Bullrich firmó ejemplares de su libro acompañada de otros ex funcionarios como Hernán Lombardi y por figuras de otros ámbitos, como el ex bailarín Maximiliano Guerra.