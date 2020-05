Provincia: piden crear portal de rendición de cuentas de la emergencia

La propuesta sigue la línea de una iniciativa del gobierno anterior llamada “Plan de apertura de datos” donde se exige a los organismos que pongan a disposición bases de datos en formatos reutilizables y accesibles para todos los usuarios.

“La idea es que sea online. Hoy estamos yendo hacia la digitalización general. En nuestro caso, nos adaptamos a trabajar con una Legislatura en remoto. La realidad es que no debería ser difícil llevar adelante esto”, agrega Tapia. Y agrega que “es una propuesta de transparencia y es algo que nos merecemos todos los bonaerenses. En este momento donde escasean los recursos, todos están preocupados por los ingresos y hay que pagar los impuestos, es necesario saber dónde el Estado destina los recursos”.

Durante la gestión de María Eugenia Vidal se promocionó la idea de Gobierno Digital. Varios municipios pusieron como Vicente López, Lanús y San Isidro pusieron en marcha esta iniciativa que tiene como objetivo principal informar, participar y controlar los subsidios, contratos y ejecución del gasto del Ejecutivo provincial vinculado a la crisis sanitaria actual. “El proyecto cuenta el apoyo de senadores del bloque. Sería bueno que se pueda evaluar la iniciativa y que el Ejecutivo lo tome como un acto de gestión propio”, completa Tapia.

En relación a la causa en la que se investiga la compra de barbijos vencidos por parte de la Ciudad, Tapia sostiene que “es algo concreto. Y me parece adecuado que se investigue como corresponde. La iniciativa pone estas cosas de manifiesto. Pero en la Provincia, hasta el momento, no tenemos casos detectados porque no tenemos acceso. Es un proyecto que no va para un solo color político, sino para todos y ojalá se extienda a otras secciones”, concluye.