Quién era Nazareno Cruz Otamendi, el intendente de Quehué que murió en un trágico accidente vial

Tenía 44 años, era veterinario y gobernaba Quehué desde 2023. Murió tras el impacto de un hidráulico de un camión en la ruta provincial 18.

Nazareno Cruz Otamendi , el intendente de Quehué, La Pampa, murió este sábado por la mañana tras un accidente vial ocurrido en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18, cuando un hidráulico desprendido de un camión impactó contra el asiento del conductor de su camioneta, provocándole la muerte en el acto mientras viajaba junto a su familia rumbo a la Costa Atlántica.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando Cruz Otamendi circulaba a bordo de una camioneta Fiat Strada acompañado por su esposa y sus dos hijos menores de edad , quienes no sufrieron lesiones graves. Otros dos vehículos con amigos de la familia viajaban muy cerca de ellos, según consignaron medios locales.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, un camión tipo grúa que circulaba en sentido contrario pasó junto a la camioneta del intendente y, en ese momento, se desprendió uno de los hidráulicos laterales ubicados entre la cabina y la caja. El objeto golpeó contra el asfalto e impactó directamente contra el asiento del conductor, causándole la muerte inmediata.

Tras el impacto, el elemento continuó su trayectoria y alcanzó al vehículo que circulaba detrás. La pareja de Cruz Otamendi logró tomar el control de la camioneta desde el asiento del acompañante y conducirla hasta la banquina. Los ocupantes fueron trasladados al Hospital de General Acha para su atención.

Nazareno Cruz Otamendi tenía 44 años y se desempeñaba como intendente de la localidad pampeana de Quehué desde diciembre de 2023, con mandato vigente hasta 2027. Además de su rol político, era médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Pampa.

En el ámbito personal, se mostraba cercano a su familia y solía compartir en redes sociales su amor por los caballos y los momentos junto a sus hijos. En su comunidad era reconocido por su compromiso con la gestión local y su vínculo directo con los vecinos del pueblo.

El impacto político y los mensajes de despedida

La muerte del jefe comunal generó una inmediata reacción del arco político pampeano. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó públicamente su pesar a través de sus redes sociales: “Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento”.

Embed Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi.



Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor.



En nombre del Gobierno de La Pampa,… pic.twitter.com/n1nIOKVj4G — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) January 24, 2026

En la misma línea se manifestó el senador nacional Daniel Kroneberger, quien escribió: “Despedimos con dolor a Nazareno Otamendi, intendente de Quehué. Un abrazo sentido para su familia, sus afectos y para toda la comunidad de Quehué en estas horas de tristeza. Mi acompañamiento y mis condolencias”.

También el diputado provincial Francisco Torroba expresó su pesar: “El Comité Provincia lamenta profundamente el fallecimiento de Nazareno Otamendi, intendente de Quehué. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad de Quehué en este doloroso momento”.

La repentina muerte de Cruz Otamendi dejó en shock a la localidad que gobernaba y reavivó el debate sobre la seguridad vial en las rutas provinciales, mientras Quehué despide a su intendente en medio de un profundo dolor colectivo.