India recortará aranceles de hasta 110% a autos europeos para impulsar un acuerdo con la UE

India planea reducir de manera inmediata los aranceles a los automóviles importados desde la Unión Europea hasta el 40% , frente al actual 110% , como parte de un acuerdo comercial estratégico que podría anunciarse esta semana y que marcaría la mayor apertura del mercado automotor indio hasta el momento.

Según informó Reuters, el gobierno del primer ministro Narendra Modi acordó aplicar esta rebaja a un número limitado de vehículos europeos con un precio de importación superior a los 15.000 euros. Con el paso del tiempo, el impuesto podría descender incluso hasta el 10% , facilitando el ingreso de fabricantes como Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW al vasto mercado indio.

India y la Unión Europea se preparan para anunciar el martes la conclusión de las negociaciones de un tratado de libre comercio que lleva años en discusión y que ya es denominado por funcionarios como “la madre de todos los acuerdos”. Tras el anuncio, ambas partes deberán cerrar los detalles finales y avanzar hacia la ratificación formal.

El pacto apunta a ampliar el comercio bilateral y a impulsar exportaciones indias clave, como textiles y joyería, que se vieron afectadas por la imposición de aranceles estadounidenses del 50% desde finales de agosto.

India es el tercer mayor mercado automovilístico del mundo, detrás de Estados Unidos y China , pero su industria se caracterizó por un fuerte proteccionismo. Actualmente, los autos importados pagan aranceles que oscilan entre el 70% y el 110%, un esquema duramente criticado por ejecutivos del sector, incluido Elon Musk, CEO de Tesla.

De acuerdo con una de las fuentes, Nueva Delhi propuso reducir de inmediato los aranceles al 40% para unos 200.000 vehículos con motor de combustión por año, aunque esa cuota aún podría ajustarse.

Qué pasará con los autos eléctricos

Los vehículos eléctricos de batería quedarán excluidos de las reducciones arancelarias durante los primeros cinco años del acuerdo. La medida busca proteger las inversiones de fabricantes locales como Mahindra & Mahindra y Tata Motors en un segmento que todavía se encuentra en desarrollo.

Una vez cumplido ese plazo, las fuentes indicaron que se aplicarán recortes similares también a los autos eléctricos importados.

Beneficio para las automotrices europeas

La rebaja de impuestos representa un fuerte impulso para marcas europeas como Volkswagen, Renault y Stellantis, además de los fabricantes premium Mercedes-Benz y BMW, que ya producen en India pero enfrentaron dificultades para expandirse debido a los altos aranceles.

“Unos impuestos más bajos permitirán a las fabricantes vender vehículos importados a un precio más competitivo y testear el mercado con una oferta más amplia antes de comprometer nuevas inversiones locales”, explicó una de las fuentes.

Actualmente, las automotrices europeas concentran menos del 4% de los 4,4 millones de unidades que se venden por año en India, un mercado dominado por Suzuki Motor y las marcas locales Mahindra y Tata, que reúnen cerca de dos tercios del total.

Con una proyección de crecimiento hasta los 6 millones de vehículos anuales en 2030, varias compañías ya analizan nuevas inversiones. Renault avanza con una estrategia de regreso al país, mientras que el Grupo Volkswagen prepara su próxima fase de expansión a través de su marca Skoda.