Los autos 0km más accesibles del mercado argentino en 2026

El inicio de año confirma la tendencia de precios elevados en el mercado automotor, con apenas cuatro modelos por debajo de los $30 millones.

El Renault Kwid continúa siendo el vehículo más económico

El comienzo del año dejó en evidencia un fenómeno que se viene consolidando en el mercado automotor argentino : la disminución de la oferta de autos 0km considerados económicos . Según los primeros listados oficiales de 2026, solo cuatro modelos logran mantenerse por debajo de los $30 millones, mientras que apenas uno se acerca a los $25 millones.

Pese a los ajustes moderados implementados por las automotrices en enero, alineados con un contexto de menor inflación respecto a años anteriores, los valores siguen siendo elevados en términos históricos. En este marco, la mayor disponibilidad de vehículos importados desde Brasil y la llegada de nuevas marcas regionales obligan a las terminales a cuidar especialmente el posicionamiento de sus versiones más económicas , buscando mantener competitividad sin sacrificar margen.

Un caso que se destaca es Renault , que aplicó uno de los incrementos más bajos del mercado y, además, redujo el precio de su modelo de entrada, una decisión poco habitual al inicio de un ciclo comercial.

Según los listados oficiales, los cinco modelos más accesibles en la Argentina son:

Si bien el Fiat Cronos supera levemente la barrera de los $30 millones, continúa siendo un referente dentro del segmento por su fabricación nacional y volumen de ventas.

Renault kwid: el líder de los accesibles

El Renault Kwid reafirma su posición como el auto 0 km más barato del país. Importado desde Brasil y perteneciente al segmento A, el citycar registró una baja cercana al 3% respecto de diciembre, fortaleciendo su liderazgo.

Se ofrece en dos versiones con diferencias estéticas pero idéntico precio. Su mecánica es sencilla: motor 1.0 de tres cilindros, caja manual de cinco marchas y un enfoque urbano claro. Su bajo consumo y costos de mantenimiento reducidos lo convierten en la principal puerta de entrada al mercado de autos nuevos.

Fiat Mobi: citycar práctico y urbano

El Fiat Mobi, también fabricado en Brasil, se posiciona como el principal competidor del Kwid. Tras su regreso al mercado argentino en 2025, actualmente se ofrece en una única versión Trekking, con un diseño aventurero.

Equipa un motor 1.0 de cuatro cilindros y mantiene un enfoque urbano y funcional. Su precio lo ubica como la segunda opción más accesible dentro de un segmento cada vez más reducido.

Hyundai HB20: confort del segmento B a precio de citycar

El Hyundai HB20 sobresale por ser el modelo del segmento B más económico del mercado argentino. Con un precio similar a modelos más pequeños, ofrece mayores dimensiones, mejor equipamiento y mayor confort.

La versión de entrada combina motor 1.6 de 123 CV con caja manual de seis marchas, un paquete poco habitual en esta franja de precios. Su posicionamiento evidencia el impacto de los importados brasileños en la competencia local.

Fiat Argo y Cronos: la fortaleza de Stellantis

Completan el ranking dos modelos clave para Stellantis. El Fiat Argo, importado desde Brasil, amplió su gama con la versión automática CVT, aunque la variante más económica sigue siendo manual y permite mantenerlo bajo los $30 millones.

El Fiat Cronos, por su parte, sigue siendo el sedán nacional más barato, con espacio interior amplio y costos de mantenimiento contenidos. A pesar de superar levemente el umbral de $30 millones, sigue siendo una referencia para quienes buscan un vehículo accesible dentro del mercado argentino.