La Pampa redobla su estrategia en energías renovables y prepara anuncios para el primer trimestre del año

Con la articulación público-privada como eje, la provincia profundizará en 2026 su estrategia de desarrollo. Energía limpia, planificación de largo plazo e incentivos inteligentes, las claves.

En economías atravesadas por la incertidumbre, las decisiones de inversión ya no se explican solo por el retorno esperado , sino por la calidad del entorno de negocios. Orden, previsibilidad y planificación empiezan a pesar tanto como los incentivos a la hora de invertir . En ese cruce se inscribe hoy La Pampa : lejos de improvisar frente a la crisis, la provincia profundizará en 2026 una estrategia de desarrollo diseñada para impulsar un crecimiento basado en energía limpia , articulación público-privada y reglas claras para producir e invertir.

¿Por qué el foco de oportunidades estará en generación eléctrica? Porque desde el momento cero, la transición energética no fue pensada como un eslogan, sino como una política de desarrollo de mediano y largo plazo. Bajo la gestión del gobernador Sergio Ziliotto se sancionó la Ley Provincial 3285 de Desarrollo Energético, que declara de interés estratégico la generación eléctrica , priorizando el aprovechamiento de fuentes limpias y renovables. Esto permite a los inversores acceder a incentivos fiscales concretos.

El Parque Solar Fotovoltaico de Victorica , en funcionamiento desde 2023, fue el primer paso concreto que dio la provincia en un plan ambicioso y de largo plazo: más de 14.000 paneles, una potencia cercana a los 7 MW y energía limpia que ya se vuelca al sistema eléctrico pampeano y al Mercado Eléctrico Mayorista. Su impacto es doble: reduce costos energéticos estructurales y consolida capacidades locales en un sector con fuerte proyección futura.

Sobre esa experiencia se apoyó el segundo hito: el Parque Solar de General Pico , adjudicado en 2025. En su primera etapa contempla 15 MW de potencia instalada y una producción anual estimada en torno a los 37.000 MWh, con capacidad para abastecer a miles de hogares ante los picos de demanda y, además, para proyectar el crecimiento de actividades productivas intensivas en energía.

El dato relevante no es solo técnico: el esquema de financiamiento combina capital público y privado, marcando una forma de hacer que prioriza eficiencia, riesgo compartido y escala. Además de ofrecer previsibilidad, con contratos que pueden llegar hasta los 20 años.

Ese es el punto central de la estrategia pampeana: no se trata de proyectos aislados, sino de un camino planificado. Las próximas etapas del parque de General Pico —sobre las que se están trabajando definiciones y anuncios para el primer trimestre del año— buscan ampliar significativamente la capacidad instalada y consolidar un nodo energético que funcione como plataforma para nuevas inversiones industriales, logísticas y tecnológicas.

Este enfoque se da, además, en un marco fiscal ordenado. La provincia parte de una premisa simple pero poco frecuente: sin equilibrio de las cuentas públicas no hay previsibilidad posible. Ese orden es el que permite avanzar en herramientas de incentivo fiscal y financiero orientadas a premiar a quienes producen, cumplen y generan empleo.

Entre ellas, los incentivos fiscales, con mecanismos de crédito fiscal vinculados a la nómina salarial, donde cada peso invertido en trabajo formal se traduce en ahorro impositivo. No es un subsidio indiscriminado, sino un incentivo alineado con resultados concretos. Lo mismo sucede con la financiación, accesible en la provincia, marcando una diferencia sustancial con otras plazas del país.

La combinación es clara: energía limpia, planificación de largo plazo, incentivos inteligentes y un Estado que articula en lugar de reemplazar al sector privado. En tiempos donde muchos proyectos se postergan a la espera de mejores condiciones, La Pampa apuesta a construirlas.

Este primer trimestre de 2026 encontrará a la provincia con definiciones relevantes sobre nuevas etapas en energías renovables y con un mensaje consistente para el mercado: incluso en contextos adversos, es posible ofrecer horizonte. Para quienes analizan dónde invertir con lógica productiva y visión estratégica, La Pampa se consolida como un territorio que entiende que el desarrollo se planifica y se ejecuta.