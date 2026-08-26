¿Quién es el hombre que quedó al frente de las empresas de Fernando Cerimedo en la Argentina?

Mientras el consultor permanece preso en Bolivia, emerge un complejo entramado societario en múltiples rubros que operaba bajo la sombra del ex consultor de Javier Milei y que tiene un nombre en común. Medios, salud y hasta contratos en la Hidrovía.

Un nombre explica, actualmente, el entramado de empresas que conformaron el consultor argentino Fernando Cerimedo junto con su esposa Natalia Basil en la última década: el oriundo de la ciudad de Junín Vicente Federico Quintanal . El nombre de Quintanal se cifra cruzando la información que aporta el Boletín Oficial. Sin embargo, como si eso no alcanzase, su íntima relación con Cerimedo y Basil fue recientemente confirmada por la activista boliviana Nadia Beller , quien postrada, desde la cama de una clínica, dijo: “Siempre escuchaba la llamada con uno de sus socios, Vicente, que tenía muy, muy, muy buena llegada al Gobierno” de Javier Milei .

Antes de toparse con Cerimedo y Basil, Quintanal, cuyo apellido en la cuarta sección electoral bonaerense está íntimamente relacionado con el club Argentino de Junín, había formado parte de directorios de empresas de rubros diversos , muy diversos. Desde American GPH Corporation, FEPA S.R.L., donde participaba como accionista el actor Gastón Pauls, entre otros, a la sociedad Infraestructuras del Sur en Santa Cruz, con el por entonces chef preferido de Cristina Fernández, Mirko Ionfrida Baleta, pasando por MDZ, creada para brindar servicios de proveedores de atención médica domiciliaria.

A ese tipo de conducta, la de un mismo nombre repitiéndose en múltiples directorios de empresas de diversos rubros, los especialistas llaman “presta nombre” . O sea, lo que en la calle se denomina como testaferro, argucia utilizada para ocultar al verdadero accionista.

Eran años en los que Fernando Gabriel Cerimedo, a la postre erigido en consultor estrella de la derecha radical latinoamericana, vendía el servicio de provisión de productos e insumos semi-elaborados para la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En pocos años, Cerimedo pasó de vendedor de viandas para universitarios a ser el consultor de la oleada de presidentes de extrema derecha de la región . Argentina, país de soñadores.

Sin que se entienda mucho cómo, en pocos años Cerimedo creó sociedades de responsabilidad limitada como UPROD y Numen, que engloba tanto la academia como la agencia de publicidad que hoy están calificadas dentro de la grilla de deudores del BCRA como “irrecuperables”. Fue justo durante esos años en los que Cerimedo creó las condiciones para el primer encuentro entre Jair Bolsonaro y Milei. No era nada menor para un outsider como el libertario que hasta ese momento (2022) no había sido recibido por ningún mandatario de peso.

Desde el Gobierno reconocieron vínculos entre Milei y Cerimedo. También que el exasesor ingresó varias veces a la Casa Rosada.

Cuando asume Javier Milei la presidencia de la Nación, Cerimedo, su consultor estrella y fundador de La Derecha Diario, compartía varios directorios con Quintanal. Por ejemplo, Compañía Sudamericana de Inversiones para trabajos forestales y Surlibre Inversiones.

Cerimedo junto con su esposa componían el directorio de la mencionada Numen, de Publicidad y Sondeos, de SurLibre Inversiones-constituida en junio de 2024- y Madero Group, con la que controlaba La Derecha Diario, mal que le pese al español Javier Negre, quien desde que Cerimedo fue detenido bajo la acusación de feminicidio no ha cejado en su vano intento de negar toda vinculación entre ambos. Allí también estaba Juan Pablo Carreira, convertido en una de las puntas de lanza en la arena digital para el universo libertario.

Desde que Cerimedo se expandió a trabajos de consultoría en el exterior, Basil, por su parte, tanto mientras secundaba a Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como luego de que se conocieran los audios sobre presuntas coimas que habría recibido Karina Milei, pasó a formar parte de firmas en las que ya no aparece su esposo sino Vicente Quintanal. Por caso, Australis Energy Group, para la explotación de petróleo y litio. Aparte de Quintanal, está Roque Cambareri, empresario con trayectoria en el sector energético y participación en múltiples firmas vinculadas a hidrocarburos, minería y servicios asociados, que se suele presentar como especialista en litio, minería, energía e hidrocarburos. A Australis, en el mismo sector, se suma Patagonia Energy Holding S.A, también conformada por Cerimedo, Basil y Quintanal.

Socios y empresas

En la mencionada compañía Sudamericana, junto a Cerimedo y Quintanal, aparece Aldo Octavio Arteaga, cuya hermana Macarena Alejandra se encuentra en los registros como funcionaria nacional y proveedora del Estado a través de Medizin de Servicios SA y MedCare Group SRL.

También, emerge el nombre de Basil en Enterprises National Security, en esta oportunidad con Federico Beltrame y Federico De Diego. Basil aparece en solo una sociedad como única integrante: Ghirardelli Roasting.

Con Cerimedo desplazándose lo más lejos del radar posible, Quintanal, al frente de Surlibre, se asoció con la familia Amarilla de Santa Fe y pasó a controlar la empresa Sanabria que obtuvo un contrato en la Hidrovía del Río Paraná para brindar servicios de provisión de combustibles a las barcazas . Quintanal y Cerimedo, como si fuera poco, comparten domicilio fiscal: Tucumán 1438, piso 2, oficina 202, en la Ciudad de Buenos Aires

La panoplia de contactos de las sociedades que integra Quintanal llega, incluso, al hijo del operador radical Coti Nosiglia, por medio de su socio Santiago Sanz. En el medio, Quintanal siguió sumándose a directorios heterogéneos como el de DH Limpieza, Reconecta (plataforma para el bienestar físico y emocional), Megaloteos, Dique Automotores y Long Experience, entre muchos otras firmas.

Si la pista es la que dio Beller, quien relacionó al presidente Milei con Quintanal, que aparece en varios directorios con Cerimedo y Basil, no cabe dudas de que quedan varios capítulos por escribir.