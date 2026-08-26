EEUU suspendió las citas para visados de inmigrante de todo el mundo + Agregar ámbito en









La medida responde a una agresiva campaña de "evaluaciones exhaustivas". El objetivo es ayudar a descartar solicitantes considerados como posibles dependientes de las prestaciones públicas estadounidenses.

Grupos de derechos humanos consideran esta medida como discriminatoria y contraria a la libertad de expresión y al derecho a un proceso justo.

EEUU suspendió temporalmente las citas para visados de inmigrante de solicitantes de todo el mundo, en el marco de la campaña de represión migratoria llevada a cabo por la gestión de Donald Trump. El Departamento de Estado informó que se puso en marcha una iniciativa de ‌formación a escala mundial en todas sus embajadas y consulados, por lo que las citas para los servicios de visados se ajustarán a este nuevo marco.

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Trump llevó a cabo una agresiva campaña de deportaciones y represión, que incluye este tipo de revocaciones y rechazos bajo causales como opiniones políticas y protestas a favor de Palestina contra el ataque de Israel, aliado de EEUU, a Gaza.

En ese sentido, el republicano afirmó que su objetivo es mejorar la seguridad nacional, si bien la campaña sufrió algunos reveses legales. El viernes, un juez estadounidense anuló una política que suspendía la expedición ‌de visados de inmigrante a solicitantes de 75 países, alegando que esta medida excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.

EEUU suspendió las citas para visados de inmigrante a nivel mundial El Departamento de Estado no especificó detalles sobre la formación ni su calendario, más allá de que el fin de la iniciativa es ayudar a los funcionarios consulares a descartar solicitantes considerados como posibles dependientes de las prestaciones públicas estadounidenses, para así garantizar una evaluación "exhaustiva y coherente".

El Departamento de Estado no especificó detalles sobre la formación ni su calendario. La suspensión de las citas fue adelantada por el Financial Times, que señaló que los solicitantes de visados de inmigrante con entrevistas programadas en embajadas ‌y consulados de EEUU habían sido informados por correo electrónico de una reprogramación y que pronto recibirían una nueva fecha.





Grupos de derechos humanos consideran esta medida como discriminatoria y contraria a la libertad de expresión y al derecho a un proceso justo. También afirman que esta campaña creó un entorno inseguro en EEUU, ‌especialmente para las minorías étnicas. EEUU revocará hasta 200.000 visas de negocios y turismo EEUU avanza con la revocación de hasta 200.000 visas de negocios y turismo de personas que solicitaron asilo en el país. La medida, que todavía no fue anunciada oficialmente, podría convertirse en la mayor cancelación de visas de la historia estadounidense. El Departamento de Estado prevé anunciar en las próximas semanas la revocación de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan solicitado asilo, según documentos obtenidos por The Associated Press y dos funcionarios federales. La medida será implementada en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las visas B1 se otorgan generalmente para viajes de negocios, mientras que las B2 corresponden a turismo, visitas familiares o tratamientos médicos. Por el momento, no está claro cuántos de sus titulares solicitaron asilo y quedarían alcanzados por la medida. Los solicitantes actuales de visas B1 y B2 deben confirmar que no solicitarán asilo en EEUU y demostrar que tienen intención de regresar a sus países de origen.