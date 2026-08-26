Bitcoin opera con cautela cerca de los u$s80.000 a la espera del balance de una tecnológica clave

El mercado cripto opera con cautela tras las fuertes subas de agosto. La demanda institucional, los ETF y un escenario financiero más favorable sostienen al bitcoin, mientras los inversores esperan los resultados de Nvidia.

Las criptomonedas operan con cautela este miércoles , luego del fuerte avance registrado durante las últimas jornadas. El bitcoin (BTC) retrocede levemente, aunque continúa cerca de la barrera de los u$s 80.000 , mientras que ethereum (ETH) se mantiene en torno a los u$s2.400 . El resto de las criptomonedas operan con tendencia bajista, con descensos de hasta 7% encabezados por Zcash, Stellar (-5%), Dogecoin (-4,3%) y Cardano (-3,9%).

El bitcoin cotiza alrededor de los u$s 78.500 , con una baja cercana al 0,7%. Sin embargo, el movimiento se produce después de un agosto fuertemente alcista: la principal criptomoneda acumula una ganancia cercana al 25% en el mes .

La atención de los mercados está puesta ahora en los resultados de Nvidia , que se conocerán tras el cierre de Wall Street y podrían marcar el pulso de los activos de riesgo. Las expectativas son elevadas y los analistas advierten que una mejora moderada respecto de las previsiones podría no ser suficiente para impulsar a los mercados.

Más allá de los movimientos de corto plazo, distintos analistas encuentran detrás del rally del bitcoin factores financieros y macroeconómicos . Naeem Aslam, CIO de Zaye Capital Markets, señaló que el avance de agosto estuvo acompañado por un dólar estadounidense más débil, menores rendimientos de los bonos del Tesoro de largo plazo, una recuperación de la demanda institucional y expectativas de mayor claridad regulatoria en Estados Unidos.

Según el especialista, el repunte está mostrando un mayor sustento macroeconómico y no responde únicamente a movimientos especulativos. La caída de los rendimientos de largo plazo y las preocupaciones sobre la depreciación de las monedas tradicionales pueden aumentar el atractivo de activos alternativos y escasos como el bitcoin.

A este escenario se suma el frente regulatorio. Las expectativas de avances en la legislación estadounidense sobre el mercado de activos digitales contribuyeron a reducir parte de la incertidumbre regulatoria, uno de los factores que históricamente limitaron la entrada de grandes inversores.

Las criptomonedas vuelven a estar en tensión a la espera de que el balance de Nvidia movilice al mercado Freepik

Los ETF vuelven a impulsar la demanda

Otro de los factores que sostiene al mercado son los ETF de bitcoin al contado en Estados Unidos, que vienen registrando entradas de capital durante varias jornadas. Para Aslam, este fenómeno es relevante porque permite transformar directamente el mayor interés institucional en demanda por bitcoin, en lugar de concentrar el movimiento únicamente en instrumentos derivados.

El comportamiento de estos fondos será, por lo tanto, una de las variables a seguir para determinar si el bitcoin puede finalmente superar y sostenerse por encima de los u$s80.000.

Qué mira ahora el mercado

La continuidad del rally dependerá de varios factores. Si las entradas hacia los ETF se mantienen, los rendimientos reales continúan descendiendo y disminuye la incertidumbre regulatoria, el bitcoin podría contar con un respaldo más sólido para prolongar el movimiento alcista.

En cambio, una desaceleración de los flujos institucionales o un nuevo incremento de los rendimientos de los bonos estadounidenses podría llevar al mercado a una etapa de consolidación antes de intentar nuevamente quebrar la barrera de los u$s80.000.