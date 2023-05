Quién es Ha-Joon Chang, el economista coreano que mencionó Cristina

Al hablar de las restricciones económicas, la exmandataria puso como ejemplo las dificultades que atravesó Corea del Sur durante décadas mientras llevaba adelante un proceso de industrialización. En esa línea, mencionó a Chang, el economista que estuvo en el país recientemente y con quien no pudo reunirse por problemas de agenda.

"Estaba leyendo unas declaraciones del economista coreano Chang. "Wado" (de Pedro) me había invitado a una reunión con él pero no pude coordinar mi agenda, pero hoy leía que en Corea del Sur durante muchos años no se pudo viajar al exterior porque necesitaban juntar dólares (...). Aprovecharon ese momento para desarrollar tecnología, con líneas productivas vinculadas a la exportación", comentó Cristina en relación a las dificultades que genera la falta de la divisa.