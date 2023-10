¿Quién ganó el primer debate presidencial?

Pasó el primer debate presidencial entre los candidatos que competirán en las elecciones generales del próximo 22 de octubre, y lo que queda son los análisis de quién "ganó". Realmente no es que los debates dejen un ganador, pero sí sensaciones mejores o peores sobre el desempeño de los participantes. Volverán a tener un duelo el próximo domingo.

Entre los más destacados del debate quedaron Sergio Massa, ministro y candidato, quien defendió su gestión aunque reconoció errores del Gobierno de los que no de todos se hizo cargo por haber asumido el cargo hace poco más de un año. Un sondeo de la consultora Circuitos lo ubica como el vencedor del debate.

Por su parte, el libertario Javier Milei dejó atrás algunas dudas que surgían sobre sus posibles reacciones durante el debate, teniendo en cuenta sus vehementes intervención mediáticas. Nada de eso ocurrió esta vez, y su tono más moderado acompañó un discurso centrado principalmente en la economía. Aunque no hizo especial hincapié en su plan dolarizador, mantuvo firmes posturas respecto a lo que son sus propuestas. No dudó incluso en contradecir el número de desaparecidos durante la dictadura militar al asegurar que "no fueron 30.000, fueron 8.753".