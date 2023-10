Debate Presidencial 2023 en VIVO: el encuentro de los candidatos minuto a minuto

Live Blog Post

La estrategia frente a Milei, el poder de Massa y un "cisne negro": UP se afina para el debate

Eventual anuncio de Ministro de Economía, afianzar la masa electoral propia y esperar que Javier Milei espante a algún sector de su volátil caudal de votos. En Unión por la Patria (UP) se activó la ingeniería política de cara al debate de esta noche entre Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, Juan Schiaretti y Myriam Bregman con la irrupción a último momento del "cisne negro" de Martín Insaurralde de vacaciones en un yate en Marbella.

En el comando de campaña de Sergio Massa no subestiman la influencia del debate en el resultado de la elección pero tampoco la sobredimensionan. El objetivo del candidato de UP apuntará a mostrarse como un líder con firmeza y diálogo. Un pack de atributos que lo diferencian tanto de Javier Milei como de Patricia Bullrich. Sin embargo la estrategia no será polarizar solamente con el postulante de La Libertad Avanza (LLA) durante el debate.

