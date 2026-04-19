Carlos Bianco fue operado de urgencia en Barcelona y postergó su regreso al país + Seguir en









El ministro bonaerense sufrió una apendicitis durante una gira con Axel Kicillof, fue intervenido con éxito y permanece internado a la espera del alta médica.

Carlos Bianco fue operado de urgencia en Barcelona.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue operado de urgencia por apendicitis este sábado en Barcelona durante una gira oficial con Axel Kicillof, por lo que debió postergar su regreso al país y permanece internado en recuperación tras una intervención que resultó exitosa, según informó el propio funcionario.

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Bianco comunicó la situación a través de sus redes sociales, donde detalló que la intervención se realizó de manera inmediata por recomendación médica ante el riesgo de una peritonitis.

El comunicado de Carlos Bianco Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Carli_Bianco/status/2045975896742371554&partner=&hide_thread=false En el día de ayer por la noche fui intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica, se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en dichas condiciones… — Carli Bianco (@Carli_Bianco) April 19, 2026 “En el día de ayer por la noche fui intervenido de urgencia en Barcelona por un cuadro de apendicitis. Por sugerencia médica, se me recomendó posponer el vuelo de vuelta previsto para la noche de ayer y realizar la intervención de forma urgente, ya que viajar en dichas condiciones me podía generar una peritonitis en medio del vuelo. La intervención resultó exitosa. Ahora me encuentro internado, en recuperación, a la espera del alta y de la autorización médica para poder regresar a nuestro país. Gracias a todos y todas por la preocupación y por los deseos de pronta recuperación”, expresó.

El funcionario integraba la comitiva del gobernador Axel Kicillof en una gira oficial en busca de inversiones, en la que participó de reuniones con CEOs y grupos empresariales en Madrid y Barcelona, con el objetivo de promover la inversión productiva en la provincia de Buenos Aires.

Además, formó parte de la delegación que asistió a la cumbre Global Progressive Mobilisation, un foro que reunió a líderes como Pedro Sánchez, Lula da Silva y Gustavo Petro.

Hasta el momento, Bianco continúa internado en Barcelona, a la espera del alta médica que le permita regresar a la Argentina.