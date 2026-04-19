No gastes todos tus dólares: la guía definitiva para visitar Nueva York con un presupuesto ajustado

La Gran Manzana puede ser muy accesible si conocés ciertos trucos para recorrerla sin que el bolsillo sufra más de la cuenta.

Viajar a Nueva York suele ser uno de los sueños pendientes de muchos argentinos. Sus avenidas, parques y edificios icónicos forman parte de la cultura pop y atraen visitantes durante todo el año. De todas formas, el costo del viaje combina el hospedaje, la comida y el transporte, lo que conlleva un gran presupuesto en dólares si no se planifica con inteligencia.

Lo primero que hay que hacer es elegir bien la época del año , ya que los meses posteriores a las fiestas suelen ofrecer tarifas más bajas en vuelos y alojamientos, aunque el clima sea más extremo. También existen fechas con promociones puntuales que se pueden combinar con experiencias gratuitas o de bajo costo .

Una de las formas más prácticas de conocer la ciudad sin gastar mucho es sumarse a recorridos a guiados a pie . Estos paseos suelen organizarse en distintos barrios y permiten descubrir historias, arquitectura y curiosidades.

Muchos de estos circuitos funcionan bajo un sistema de aporte voluntario , lo que significa que cada persona decide cuánto pagar al final del recorrido según su experiencia. Además, hay paseos temáticos que incluyen gastronomía , eventos de arte urbano o lugares importantes de la historia local . Algunos se hacen en español, que facilita la experiencia para los argentinos.

Caminar es una de las mejores decisiones dentro de la ciudad. Si bien las distancias pueden parecer largas, cada cuadra ofrece algo interesante . Este hábito reduce los gastos en transporte y además permite descubrir los rincones menos conocidos. Cuando el traslado es indispensable, el subte es la alternativa más conveniente , ya que, con una tarjeta recargable , el costo por viaje es muy bajo en comparación con taxis o aplicaciones .

Otra recomendación es buscar alojamiento fuera de las zonas más céntricas. Los barrios menos turísticos ofrecen precios más accesibles y permiten conocer otra cara de la ciudad, aunque hay que chequear la conexión con el transporte público. También sirve reservar con anticipación, las tarifas suelen variar según la demanda, entonces quienes planifican con tiempo tienen más chances de encontrar buenas ofertas.

Ya para la comida, elegir almuerzos en vez de cenas en restaurantes puede ayudar mucho al bolsillo, porque la mayoría de los locales ofrecen menús más económicos durante el día. Otra alternativa es comprar en supermercados y preparar algunas comidas.

Nueva York Freepik

Couchsurfing

Para quienes buscan una experiencia distinta, el alojamiento en casas de locales es una opción muy interesante. Plataformas como Couchsurfing se encargan de conectar viajeros con anfitriones que ofrecen un lugar para dormir sin costo.

El objetivo principal de la plataforma no es solo ahorrar dinero, sino generar un intercambio cultural, como compartir charlas, costumbres y recomendaciones locales. Es importante contactar a los anfitriones con tiempo y tratar de mostrar la mejor versión de uno al comunicarse, ya que, en una ciudad tan visitada, la demanda es alta y los lugares se ocupan rápido.

Voluntariado con alojamiento

Otra alternativa para reducir los gastos es participar en programas de intercambio de trabajo por hospedaje. A través de plataformas como Worldpackers, es posible acceder a propuestas dentro y fuera de la ciudad.

Las tareas pueden incluir mantenimiento, ayuda en espacios comunitarios o la colaboración en proyectos culturales, a cambio se ofrece alojamiento y, en algunos casos, comida. Esta modalidad permite quedarse más tiempo sin que el presupuesto aumente y conocer personas de distintos países.