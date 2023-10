Dolarización en mute, Leliqs y el consejo de Costantini a Milei: debate y TC a $350

“Traductor, traidor”, solía decir Borges. Con ese concepto sobre la mesa -al final de cuentas traducir es siempre salir de viaje por el país extranjero de la lengua: ¿qué interpretación en simultáneo puede arriesgarse en términos económicos de los saldos que dejó el debate presidencial ? A priori arrimemos algo: nadie se salió del ecosistema de definiciones ya conocido y edificado previamente por el marketing político . No hubo sorpresa. Nada que comience a ser descontado en los precios de los activos… ¿o si? ¿Está descontado en el precio de las acciones y bonos una potencial dolarización de la economía?

De alguna forma, volvemos al casillero uno, hoy, lunes. Si alguien buscaba datos, no hubo receta para bajar la inflación. No de Bullrich, no de Milei. Tampoco se habló de dolarización -Milei prefirió el mute-, lo que nos deja la pregunta por la forma en la que el economista piensa dolarizar. De las definiciones de Massa, se infiere entonces que el Gobierno continuará con su política de intervenciones y mayor oferta de divisas para descomprimir los dólares financieros. Se extenderá hasta el 20 de octubre la vigente versión del dólar soja que permite liquidar en el Contado con Liquidación un 25% de las divisas. Por otro lado, el Palacio de Hacienda está dispuesto a defender con uñas y dientes el dólar a $350.