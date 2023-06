Quilmes: el móvil de campaña de Martiano Molina rompió cables y dejó a un barrio sin luz

El móvil, que llevaba un acoplado con una altura no permitida, atravesó una esquina en la localidad quilmeña de Bernal y cortó cables eléctricos , provocando cortes de luz en todo el barrio en horas de la tarde de este martes. El suceso ocurrió en las cercanías de la Universidad Nacional de Quilmes , que también se vio afectada por el incidente.

Vecinos increparon a los conductores del vehículo por la imprudencia, dado que el camión no se detuvo al ver los cables y los arrastró hasta romperlos, dejando a cuatro manzanas sin luz. No hubo que lamentar heridos por causa de los cables de alta tensión que quedaron colgados en la vía pública, pero aún el servicio eléctrico no se ha reestablecido.