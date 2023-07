Ramiro Marra: "A los piqueteros los vamos a meter presos"

El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza en las Elecciones 2023 , Ramiro Marra, hizo referencia a los cortes de calles en el territorio porteño en el marco de las protestas llevadas a cabo por las organizaciones sociales y fue duro con los dirigentes piqueteros : " Con nosotros no va a existir el concepto de piqueteros, a los líderes piqueteros los vamos a meter presos".

El dirigente, que participará en las próximas PASO en la lista del candidato presidencial Javier Milei , reveló su propuesta en relación a los cortes: "Yo he participado de protestas y lo puedo hacer en un futuro también, pero estamos en contra de esa gente que se hace llamar piqueteros que lo hacen de manera sistemática y continua, en horarios pico y en lugares céntricos, con el simple hecho de molestar al otro".

"El artículo 14 de la Constitución Nacional habla de 'peticionar', no de cortar la calle . Después, el artículo 194 del Código Penal es mucho más explícito y lo que plantea es que el que corta la calle, va preso . Lo que vamos a determinar es que los detengan con la sanción correspondiente", agregó en declaraciones con C5N.

Elecciones 2023: la propuesta de Marra contra los piquetes

Sin embargo, para el candidato libertario en la Ciudad de Buenos Aires es válida la implementación de protestas lícitas que "no se hagan de manera sistemática, ni que utilicen gente de manera obligatoria a ir en base a la utilización de los planes sociales. Tenemos un montón de denuncias de gente que dicen 'yo vengo acá porque soy suplente'. El propio Belliboni me dijo a mí que le sacan el 2% de los planes sociales a la gente que no va a las movilizaciones".

"Un líder piquetero es un delicuente. Hay gente que la obligan a ir, y esas personas muchas veces nos acompañanan y nos dicen 'por favor, hagan algo, no queremos ser obligados'", concluyó el dirigente libertario.