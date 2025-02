Reapareció Sergio Massa: pidió juicio político a la fiscal del caso Kim Gómez y rechazó la intervención que quiere Javier Milei

El líder del Frente Renovador dijo que la propuesta "desesperada" de Javier Milei de intervenir la provincia la lanzó porque está "acorralado por el escándalo de su estafa" y aseguró que "no respuesta a las víctimas de inseguridad".

El ex candidato a presidente expresó en redes sociales su rechazo a las declaraciones de Milei y las calificó como una excusa ante los últimos hechos de inseguridad sufridos en el territorio bonaerense. “Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarlas para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística”, sostuvo Massa.

En esta línea, el ex intendente de Tigre y diputado nacional afirmó que “la seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias. Lo dijimos y lo hicimos cuando gobernamos Tigre, lo seguimos diciendo ahora y lo diremos siempre”.

“La propuesta desesperada de Milei de intervenir la provincia, acorralado por el escándalo de su estafa (hoy tapa de The New York Times), es una no respuesta a las víctimas de inseguridad. Ni resuelve el dolor de los bonaerenses ni contribuiría de ninguna manera a resolver la crisis de seguridad, que es de todo el país”, sostuvo.