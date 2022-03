Cecilia Moreau criticó el proyecto de Beliz sobre redes sociales: "Me pareció colgado y fuera de contexto"

La legisladora nacional también se refirió al planteo del presidente Alberto Fernández sobre hacer "terapia de grupo" y señaló: "Me parece que no está mal. Ya estamos como para discutir un poco más a fondo las cuestiones que tiene que ver con cómo solucionamos determinadas cosas".

"Debemos ver cómo nosotros planteamos el esquema económico, donde se le dé certidumbre a la gente, eso, me parece que es lo más importante", indicó la vicepresidenta del bloque oficialista en la Cámara baja en diálogo con La990.

Por otra parte, Cecilia Moreau manifestó que le sorprendió la reacción de Juntos por el Cambio al proyecto para gravar bienes en el exterior no declarados y a partir de eso financiar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI): "No tienen cara. A mí me tocó ser legisladora la noche que votamos el blanqueo, que a (el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio) Massa le costó una discusión muy grande con (el ex presidente Mauricio) Macri, y ahora vos ves cómo defienden a estos delincuentes de guantes blancos que llevaron su plata sin declarar de la Argentina".

"Haber llegado a un acuerdo para refinanciar la deuda macrista no es que hayamos solucionado el problema. Lo que hizo Cristina con la reunión es decirles 'bueno, señores, ustedes tienen responsabilidad en esto', pero la cuestión de fondo es que no queremos hacer pagar a los 44 millones de argentinos porque, en definitiva, no tienen que ver con el empobrecimiento que Macri dejó", manifestó.

Por último, señaló acerca de la interna en el oficialismo: "No es una interna política. Somos un espacio político diverso y eso fue lo mejor, pero tenemos que ponernos a trabajar en lo inmediato en algo que ya deberíamos haber hecho hace 60 días que es un plan antiinflacionario de fondo".