La hija del actor Jack Nicholson, Lorraine Nicholson, celebró los 89 años del ganador del Oscar (que cumplió años este jueves) publicando una foto poco común de él en redes sociales.
Jack Nicholson cumplió 89 años y su hija compartió una foto reciente del reconocido actor
La última aparición pública del actor fue junto a su hija durante el especial televisivo del 50 aniversario de “Saturday Night Live” en NBC en febrero de 2025.
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La foto, publicada en las historias de Instagram de Lorraine, muestra a Jack aplaudiendo y sonriendo con Joni Mitchell sentada a su lado. Lorraine no indicó cuándo se tomó la foto, sino que simplemente escribió en ella: “¡¡89!!” después de publicar una foto de un Jack más joven con una camiseta de Coca-Cola con “¿89?”.
La vida tras el retiro de Jack Nicholson
La última aparición pública del actor de “La fuerza del cariño” fue junto a Lorraine durante el especial televisivo del 50 aniversario de “Saturday Night Live” en NBC en febrero de 2025. Recibió un fuerte aplauso al presentar una actuación musical de Adam Sandler.
Lorraine es una de los seis hijos de Jack. Su madre es la actriz Rebecca Broussard, con quien también tiene un hijo, Ray Nicholson, protagonista de Smile 2.
Jack debutó como actor en 1958 en la película de Roger Corman, Cry Baby Killer. A partir de entonces, desarrolló una prolífica carrera que abarcó más de cinco décadas. Ha ganado tres premios Oscar y BAFTA, seis Globos de Oro e incluso un premio Grammy.
Su última nominación al Oscar fue a mejor actor por About Schmidt en 2003, seguida de su último trabajo cinematográfico, un papel secundario en How Do You Know de James L. Brooks, junto a Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson.
Nicholson fue galardonado con el premio AFI a la trayectoria profesional en 1994, el premio Cecil B. DeMille en 1999 y el premio Kennedy Center Honor en 2001.
Su última aparición en los Premios Oscar fue en 2013 para presentar el premio a la mejor película junto a la Primera Dama Michelle Obama.
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