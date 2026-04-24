Jack Nicholson cumplió 89 años y su hija compartió una foto reciente del reconocido actor

La última aparición pública del actor fue junto a su hija durante el especial televisivo del 50 aniversario de “Saturday Night Live” en NBC en febrero de 2025.

La hija del actor Jack Nicholson , Lorraine Nicholson , celebró los 89 años del ganador del Oscar (que cumplió años este jueves) publicando una foto poco común de él en redes sociales.

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La foto, publicada en las historias de Instagram de Lorraine, muestra a Jack aplaudiendo y sonriendo con Joni Mitchell sentada a su lado. Lorraine no indicó cuándo se tomó la foto, sino que simplemente escribió en ella: “¡¡89!!” después de publicar una foto de un Jack más joven con una camiseta de Coca-Cola con “¿89?” .

La última aparición pública del actor de “La fuerza del cariño” fue junto a Lorraine durante el especial televisivo del 50 aniversario de “Saturday Night Live” en NBC en febrero de 2025. Recibió un fuerte aplauso al presentar una actuación musical de Adam Sandler .

Lorraine es una de los seis hijos de Jack. Su madre es la actriz Rebecca Broussard , con quien también tiene un hijo, Ray Nicholson , protagonista de Smile 2 .

Jack debutó como actor en 1958 en la película de Roger Corman , Cry Baby Killer . A partir de entonces, desarrolló una prolífica carrera que abarcó más de cinco décadas. Ha ganado tres premios Oscar y BAFTA, seis Globos de Oro e incluso un premio Grammy.

Su última nominación al Oscar fue a mejor actor por About Schmidt en 2003, seguida de su último trabajo cinematográfico, un papel secundario en How Do You Know de James L. Brooks, junto a Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson.

Nicholson fue galardonado con el premio AFI a la trayectoria profesional en 1994, el premio Cecil B. DeMille en 1999 y el premio Kennedy Center Honor en 2001.

Su última aparición en los Premios Oscar fue en 2013 para presentar el premio a la mejor película junto a la Primera Dama Michelle Obama.