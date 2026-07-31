El alpinista Nirmal Purja desapareció en una avalancha que causó 4 muertes

El grupo perdió contacto con el campamento base tras un desprendimiento de nieve registrado a unos 6.600 metros de altura en el Broad Peak de Pakistán.

El mal tiempo y la altitud complican el operativo para encontrar a los seis desaparecidos.

El alpinista Nirmal Purja desapareció en una avalancha en el Broad Peak , una de las montañas más altas del mundo, ubicada en la cordillera del Karakórum , en Pakistán .

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El accidente ocurrió el jueves 30 de julio mientras un grupo de diez montañistas ascendía por la ruta hacia la cumbre y dejó, hasta el momento, cuatro personas fallecidas y seis desaparecidas , entre ellas el reconocido escalador nepalí.

Las tareas de búsqueda continúan en condiciones complejas debido a la altitud , el fuerte viento y el mal tiempo, que durante las primeras horas impidió el despegue de los helicópteros de rescate.

Las autoridades paquistaníes y Thaneshwar Guragain, gerente de la empresa Seven Summit Treks, reconocieron que las posibilidades de encontrarlos con vida son cada vez más reducidas .

Purja es considerado una de las figuras más importantes del alpinismo por haber escalado los 14 ochomiles en tiempo récord y protagonizar un exitoso documental de Netflix .

Avalancha en Broad Peak

La tragedia ocurrió durante la mañana del jueves 30 de julio, cuando una gran avalancha se desprendió en torno a los 6.600 metros de altitud y arrasó con un grupo de diez escaladores que avanzaba por la vía normal del Broad Peak.

Esta es la duodécima montaña más alta del planeta con 8.047 metros, situada en la región pakistaní de Gilgit-Baltistán.

Según informó el Club Alpino de Pakistán, el grupo perdió todo contacto con el campamento base inmediatamente después del alud. La emergencia movilizó a equipos de rescate de montaña y al Ejército pakistaní, aunque las operaciones quedaron condicionadas por el mal tiempo, las fuertes ráfagas de viento y la dificultad de trabajar a esa altitud.

Durante varias horas los helicópteros no pudieron despegar y la búsqueda tuvo que realizarse inicialmente por tierra.

Con el avance del operativo, los rescatistas localizaron cuatro cuerpos en la zona donde se acumuló la nieve arrastrada por la avalancha.

Dos de ellos fueron identificados oficialmente como Pur Bahadur Gurung, experimentado sherpa nepalí que integraba el equipo de apoyo de la expedición, y Nadhira Al Harthy, una destacada montañista de Omán que había hecho historia al convertirse en la primera mujer de su país en alcanzar la cima del Everest y también del K2.

Las autoridades todavía trabajaban para identificar formalmente a las otras dos víctimas recuperadas.

Al mismo tiempo, continuaba la búsqueda de seis personas desaparecidas. Entre ellas se encuentra Nirmal Purja, además de los nepalíes Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Gyalu Sherpa y Nawang Thindu Sherpa, el paquistaní Sohail Sakhi, el alpinista chino Wang Zhong y la estadounidense Mallory Geis.

En las primeras horas posteriores al accidente trascendió que el dispositivo GPS de Purja había registrado un desplazamiento inmediatamente después de la avalancha, lo que indicaba que había sido arrastrado por la masa de nieve. Sin embargo, desde entonces no hubo nuevos indicios sobre su ubicación.

La expedición había llegado a Pakistán con el objetivo principal de escalar el Gasherbrum II. Después de completar esa ascensión, Purja decidió sumar el Broad Peak para acercarse a un nuevo desafío personal: convertirse en el primer alpinista en escalar dos veces los 14 ochomiles sin utilizar oxígeno suplementario. Si lo conseguía, solo iba a quedarle el Cho Oyu.

El Broad Peak es uno de los picos más exigentes del Karakórum y cada temporada recibe montañistas de distintos países.

Aunque su ruta normal no presenta las dificultades técnicas de otras montañas de más de 8.000 metros, las avalanchas, los desprendimientos de hielo y los cambios meteorológicos complican las expediciones.

Quién es Nirmal Purja

Nirmal Purja, conocido internacionalmente como "Nims" o "Nimsdai" Purja, nació el 25 de julio de 1983 en el distrito de Myagdi, Nepal.

Antes de convertirse en una de las mayores figuras del alpinismo, fue militar. Primero integró el ejército nepalí y posteriormente ingresó en los Gurkhas del Ejército británico, donde formó parte del prestigioso Special Boat Service (SBS).

Tras dejar la carrera, decidió dedicarse por completo al montañismo de alta dificultad. En pocos años se transformó en uno de los escaladores más destacados del Himalaya.

Su mayor logro llegó en 2019, cuando llevó adelante el denominado Proyecto Possible, una expedición con la que consiguió escalar las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta en 190 días, superando el récord anterior, que había demandado casi ocho años.

Esa travesía quedó registrada en el documental de Netflix "Los 14 ochomiles: No hay nada imposible" (14 Peaks: Nothing Is Impossible), estrenado en 2021.

En 2021 integró el histórico equipo de escaladores nepalíes que logró la primera ascensión invernal al K2. En 2025 afirmó haber alcanzado las 50 ascensiones exitosas a ochomiles, de las cuales 22 fueron sin oxígeno, una marca inédita entre los grandes montañistas.

Su objetivo más reciente consistía en convertirse en el primer montañista en completar dos veces los 14 ochomiles sin utilizar oxígeno suplementario, desafío para el que había regresado a Pakistán durante la actual temporada de escalada.

Además, Purja fundó la empresa Elite Exped, especializada en expediciones de alta montaña. Su filosofía, resumida en la frase "No hay nada imposible", lo transformó en un conferencista y autor reconocido a nivel internacional.

Hasta el momento, las autoridades pakistaníes mantienen activo el operativo de búsqueda y Nirmal Purja continúa desaparecido. No existe confirmación oficial sobre su estado.