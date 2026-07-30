Javier Milei terminó de grabar la cadena nacional: durará 20 minutos y habrá duras críticas a exfuncionarios

El mensaje se emitirá este jueves a las 20. El Presidente estuvo acompañado por integrantes del equipo económico y las principales figuras políticas del Gobierno.

El presidente Javier Milei terminó de grabar este jueves la cadena nacional en la que presentará los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) , uno de los proyectos prioritarios del Gobierno para el segundo semestre. El mensaje tendrá una duración de 20 minutos y será emitido a partir de las 20.

La grabación se realizó durante la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Según pudo saber Ámbito, Milei pronunció un discurso de tono duro, con fuertes cuestionamientos a exfuncionarios por la utilización del Banco Central para financiar el déficit público mediante la emisión monetaria. Además, desde el entorno presidencial dejaron trascender que se trató de un “mensaje sanguinario” .

El mandatario estuvo acompañado por integrantes de su equipo económico y las principales figuras políticas del oficialismo. Entre los presentes estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el presidente del BCRA, Santiago Bausili ; la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

La presencia de ambos equipos buscó mostrar el respaldo del Gobierno a una iniciativa que tendrá dos frentes centrales. Mientras el área económica participó en la elaboración de la reforma, las principales “espadas” políticas del oficialismo quedarán a cargo de defenderla en el Congreso, donde el proyecto ingresaría la próxima semana por la Cámara de Diputados.

Durante su mensaje, Milei explicará los objetivos de la reforma y cargará contra quienes estuvieron al frente de la administración económica y del Banco Central durante gobiernos anteriores. En la Casa Rosada anticiparon que será un discurso contundente, con críticas a la dirigencia que recurrió a la emisión para cubrir los desequilibrios de las cuentas públicas.

El Presidente sostiene que el funcionamiento del BCRA durante las últimas décadas permitió trasladar el costo del déficit a la población a través de la inflación. Sobre esa base, presentará el proyecto como una herramienta destinada a impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar la autoridad monetaria para financiar al Tesoro.

La iniciativa busca restablecer como misión central del organismo la preservación del valor de la moneda, reforzar su independencia y prohibir tanto el financiamiento directo como indirecto del déficit fiscal. También contempla cambios en el tratamiento de las utilidades y la eliminación de las letras intransferibles.

El mandatario estuvo acompañado por integrantes de su equipo económico y las principales figuras políticas del oficialismo.

Otro de los puntos que Milei pondrá sobre la mesa será la incorporación de sanciones penales para los funcionarios que incumplan esas restricciones. Durante su reciente visita a Perú, el mandatario adelantó que la emisión destinada a financiar al fisco podría ser considerada una estafa y una asociación ilícita.

“Van a ir presos el presidente del BCRA, el directorio, el Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuestos con déficit fiscal”, advirtió entonces al anticipar el espíritu de la propuesta.

La estrategia del Gobierno para impulsar la reforma del BCRA

La cadena nacional forma parte de una estrategia diseñada por la mesa política del Gobierno para instalar el debate antes del ingreso formal del proyecto al Congreso. El primer paso fue la reunión que Milei mantuvo con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para explicarles el alcance de la iniciativa.

Posteriormente, el Presidente publicó una columna de opinión dedicada a la reforma y adelantó algunos de sus principales puntos durante su viaje a Lima. Después del mensaje de este jueves, el Gobierno buscará reforzar la comunicación de la propuesta mediante entrevistas y apariciones públicas de sus principales referentes.

Santilli, Bullrich y Menem tendrán un papel central en esa etapa. Además de negociar los respaldos necesarios en ambas cámaras, serán los encargados de defender públicamente una reforma que el oficialismo presenta como una de las piezas fundamentales de su programa económico.