Pedro Sánchez calificó la crisis migratoria en Ceuta como un "ataque a la integridad territorial de España"

Las autoridades estiman que unas 60.000 personas ingresaron al enclave en pocos días. El Gobierno español anunció el despliegue del Ejército, reforzará la frontera con nuevas barreras y coordina con Marruecos la repatriación de quienes ingresaron de forma irregular.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habló de la crisis migratoria en Ceuta y denunció una “violación y un ataque a la integridad territorial de España”. El mandatario responsabilizó a las mafias dedicadas al tráfico de personas por aprovechar un reciente fallo del Tribunal Supremo y anunció nuevas medidas para reforzar el control fronterizo.

“Lo que ha sucedido es una violación territorial de España, de las fronteras, y en las charlas con las autoridades de Marruecos lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanas han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo” , afirmó Sánchez durante una conferencia de prensa desde Ceuta.

La ola migratoria se produjo pocos días después de que el Tribunal Supremo español resolviera que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos automáticamente. El jefe del Ejecutivo vinculó ese fallo con el incremento de los cruces irregulares.

“España está con la ciudad de Ceuta” , sostuvo el líder del PSOE y agregó: “Nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas”.

En este convulsionado escenario, el jefe de Estado también agradeció la colaboración del gobierno marroquí para acelerar la devolución de quienes ingresaron de manera irregular. “La prioridad es recuperar la normalidad, y garantizar la seguridad y la convivencia. Marruecos está dispuesto a cooperar para la repatriación de ciudadanos a sus países de origen”, señaló.

Las imágenes recuerdan a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas ingresaron al enclave en tan solo 48 horas.

Como parte del operativo, el gobierno instalará boyas en el espigón de Tarajal, uno de los principales puntos de ingreso al enclave, con el objetivo de crear una barrera de contención. “En estos últimos días, posterior a la sentencia, se produjo un repunte de llegada de inmigrantes a Ceuta. El Ministerio del Interior ya había habilitado un centro de acogida de inmigrantes para facilitar los trámites de repatriaciones y expulsiones”, detalló.

En este contexto, el mandatario también tiene previsto recorrer el espigón fronterizo y mantener reuniones con representantes de las fuerzas de seguridad y autoridades locales, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Entre otras medidas, el gobierno español también dispuso el despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar con la Guardia Civil en las tareas de control fronterizo, luego de que miles de migrantes ingresaran en Ceuta y al menos 27 personas murieran durante el intento. “Queremos lamentar la pérdida de vidas humanas. Esto exige la condena rotunda particularmente a las mafias que trafican humanos, engañan a jóvenes que luego encuentran la muerte”, expresó Sánchez.

Por su parte, el presidente del enclave español, Juan Jesús Vivas, aseguró que la magnitud del flujo migratorio no tiene precedentes recientes: “Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de la ciudad [autónoma]”, afirmó en conferencia de prensa.

Una crisis que escaló en pocas horas

Todo comenzó el pasado 29 de julio cuando miles de personas cruzaron la frontera durante la noche aprovechando la escasa resistencia inicial de las fuerzas de seguridad marroquíes. Posteriormente, Rabat reforzó los controles con un amplio despliegue de gendarmes en la frontera de Fnideq, donde utilizó cañones de agua para intentar frenar el avance.

La mayoría de quienes intentan llegar a Ceuta parten desde Fnideq, en lo que es una travesía a nado de unos cinco kilómetros.

En paralelo, la policía marroquí detuvo a unos 30 jóvenes tras registrarse enfrentamientos cerca del paso fronterizo. En los últimos días, miles de migrantes permanecieron concentrados en las colinas cercanas a Ceuta, desde donde arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad. Los efectivos respondieron con cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersarlos.

Las imágenes difundidas el jueves mostraron a multitudes, en su mayoría marroquíes, bordeando los rompeolas de la playa de Tarajal para ingresar al territorio español. Entre ellos había principalmente hombres jóvenes, aunque también familias con mujeres y niños.

La mayoría de quienes intentan llegar a Ceuta parten desde Fnideq, recorriendo a nado unos cinco kilómetros, mientras que otros lo hacen desde la localidad de Belyounech, donde la distancia es menor. Las escenas recuerdan a la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas ingresaron al enclave en apenas dos días.

España continúa siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o escapan de situaciones de violencia en sus países de origen. Ceuta, enclave que permanece bajo soberanía española desde 1580, concentra desde hace décadas una fuerte presión migratoria por su ubicación estratégica en el norte de África.