El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 31 de julio en la Ciudad de Buenos Aires y distintas zonas de la provincia de Buenos Aires.
El servicio meteorológico lanzó una alerta amarilla por tormentas para este viernes 31 de julio
Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible granizo durante la tarde y noche en CABA y la provincia de Buenos Aires.
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El organismo advirtió que durante la tarde y la noche podrían registrarse lluvias de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o localmente severas, con posibilidad de ráfagas intensas, actividad eléctrica y caída de granizo.
Cuándo llegan las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires
Las tormentas llegarán a la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde del viernes 31 de julio y se extenderán principalmente durante la noche, según el pronóstico del SMN.
Durante la mañana, las condiciones todavía se mantendrán relativamente estables, con cielo nublado, una temperatura mínima cercana a los 12°C y vientos del sector norte con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
El cambio de condiciones comenzará a notarse con el paso de las horas. Para la tarde, el organismo prevé un aumento significativo de la probabilidad de lluvias y tormentas, con valores que podrían ubicarse entre el 40% y el 70%. En ese período podrían desarrollarse los primeros chaparrones.
Durante la noche, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 70% y el 100%, con tormentas que podrían estar acompañadas por ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, intensa actividad eléctrica y acumulación de agua en períodos cortos.
El área afectada podría recibir acumulados de entre 30 y 50 milímetros de lluvia, que pueden ser superados de forma puntual.
La alerta alcanza distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. En la Costa Atlántica se esperan tormentas fuertes y lluvias abundantes en poco tiempo.
Hasta cuándo se quedará el temporal
Según el pronóstico del SMN, las tormentas comenzarán a perder intensidad durante el sábado 1 de agosto, aunque todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas en la primera parte del día.
La jornada comenzará con cierta inestabilidad, pero las condiciones tenderían a mejorar hacia la tarde y la noche. Se prevé una mínima de 15°C y una máxima cercana a los 19°C. Durante la mañana todavía existe una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%.
El ingreso del frente de tormenta dejará además un descenso posterior de las temperaturas. Para el domingo 2 de agosto se espera una jornada más fría, con una mínima cercana a los 8°C y una máxima de 16°C,.
Ante la alerta amarilla, el organismo recomienda tomar medidas preventivas: evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura para impedir obstrucciones en los desagües, limpiar sumideros y canaletas, desconectar electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda, cerrar puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.