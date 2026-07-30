El servicio meteorológico lanzó una alerta amarilla por tormentas para este viernes 31 de julio

Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible granizo durante la tarde y noche en CABA y la provincia de Buenos Aires.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 31 de julio en la Ciudad de Buenos Aires y distintas zonas de la provincia de Buenos Aires.

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El organismo advirtió que durante la tarde y la noche podrían registrarse lluvias de variada intensidad, algunas de ellas fuertes o localmente severas, con posibilidad de ráfagas intensas , actividad eléctrica y caída de granizo .

Las tormentas llegarán a la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde del viernes 31 de julio y se extenderán principalmente durante la noche, según el pronóstico del SMN.

Durante la mañana, las condiciones todavía se mantendrán relativamente estables , con cielo nublado, una temperatura mínima cercana a los 12°C y vientos del sector norte con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El cambio de condiciones comenzará a notarse con el paso de las horas. Para la tarde, el organismo prevé un aumento significativo de la probabilidad de lluvias y tormentas, con valores que podrían ubicarse entre el 40% y el 70% . En ese período podrían desarrollarse los primeros chaparrones .

Durante la noche, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 70% y el 100%, con tormentas que podrían estar acompañadas por ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, intensa actividad eléctrica y acumulación de agua en períodos cortos.

El área afectada podría recibir acumulados de entre 30 y 50 milímetros de lluvia, que pueden ser superados de forma puntual.

La alerta alcanza distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. En la Costa Atlántica se esperan tormentas fuertes y lluvias abundantes en poco tiempo.

Hasta cuándo se quedará el temporal

Según el pronóstico del SMN, las tormentas comenzarán a perder intensidad durante el sábado 1 de agosto, aunque todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas en la primera parte del día.

La jornada comenzará con cierta inestabilidad, pero las condiciones tenderían a mejorar hacia la tarde y la noche. Se prevé una mínima de 15°C y una máxima cercana a los 19°C. Durante la mañana todavía existe una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%.

El ingreso del frente de tormenta dejará además un descenso posterior de las temperaturas. Para el domingo 2 de agosto se espera una jornada más fría, con una mínima cercana a los 8°C y una máxima de 16°C,.

Ante la alerta amarilla, el organismo recomienda tomar medidas preventivas: evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar la basura para impedir obstrucciones en los desagües, limpiar sumideros y canaletas, desconectar electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda, cerrar puertas y ventanas, y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.