El impacto del PBI sobre la deuda: por qué Luis Caputo podría demorar la vuelta a los mercados

Las altas tasas de interés que está pagando Argentina para renovar su deuda y el bajo nivel de crecimiento económico generan dudas sobre la sostenibilidad de los pasivos.

Las tasas del 9% anual a las que podría acceder Argentina a los mercados globales no serían sustentables.

La tasa de crecimiento de la economía argentina es el nuevo problema que tiene que sortear el equipo económico de Luis Caputo. El esquema de ajuste permanente le sirvió al Gobierno hasta acá para cerrar todas las canillas de emisión de moneda y bajar la inflación, pero si la actividad no se recupera de manera importante, la deuda y el esquema de política fiscal podría perder sustentabilidad.

Un informe de la Fundación Mediterránea analizó ese aspecto, al incorporar al análisis la relación entre deuda, intereses y tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). Existe una polémica entre economistas críticos y el Gobierno respecto de si la deuda está creciendo o bajando.

Esas comparaciones solo toman en cuenta el importe bruto de la deuda sin ver la relación con el PBI . Por caso, si una economía se contrae y la deuda se mantiene, en realidad esta última sube. Por el contrario, si el PBI crece y la cantidad de deuda es la misma, el pasivo estaría bajando.

Casi desde el primer día que puso su pie en el quinto piso del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía Caputo ha hecho todo lo posible por rollear la deuda en dólares con bonistas. Sin embargo, hace un par de semanas sorprendió al afirmar que ahora no se apuraría por emitir nueva deuda, por mas que haya bajado fuerte el riesgo país.

Aunque operadores del mercado consideraron que tal anuncio estaría destinado a forzar una baja del riesgo, lo que plantea la Fundación Mediterránea brinda una explicación algo más plausible.

El sube y baja de la deuda

El reporte de la fundación con sede en Córdoba plantea los siguientes escenarios:

-Si el PBI real está estable, entonces para que el peso de la deuda no suba se requiere un superávit primario que iguale a los intereses a pagar (equilibrio financiero), de modo que la deuda que se toma en el período se utilice para cancelar deuda que vence, y así no variaría el stock nominal de deuda ni en porcentaje del PBI.

-Si el PBI está bajando, se necesita un superávit primario mayor a los intereses a pagar (superávit financiero), para que la deuda nominal baje y no se incremente en el tiempo el peso de la deuda sobre la producción.

-Si el PBI está aumentando, puede existir un superávit primario menor a los intereses a pagar (déficit financiero), pero que se trate de una situación fiscal sustentable, aun cuando aumente la deuda nominal, si no sube su peso en términos del producto.

-Si la tasa de crecimiento del PBI es positiva y alta y supera a la tasa de interés real de la deuda, inclusive podría existir un déficit primario (y financiero), pero resultar sustentable, ya que una suba importante en la deuda nominal se compensaría con un incremento importante del PBI).

¿Le conviene emitir deuda en dólares ahora a la Argentina?

En base a ese razonamiento, el estudio advierte que "podría ser una buena idea no tomar aún deuda en los mercados internacionales, a pesar de una importante baja en el riesgo país, dado que la tasa que se pagaría (cercana al 9% anual) superaría a la tasa potencial de crecimiento del PBI (alrededor de 7% del PBI, sumando la inflación internacional)".

Alerta: cambio de tendencia de la deuda

El reporte advierte que el año pasado la trayectoria de la deuda (medida como el stock consolidado entre el Tesoro y el BCRA) empezó a empeorar si se la mide como porcentaje del PBI, por efecto de las altas tasas de interés que está pagando el Estado.

"Cuando se mide en moneda local constante o en porcentaje del PBI, la deuda pública cayó en forma casi ininterrumpida entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2025, pero luego subió algunos escalones entre el segundo y el cuarto trimestre de 2025", advirtió el estudio.

El reporte sostuvo que "aun cuando se mantuvo el superávit primario en buen nivel, la emisión de deuda a tasas reales positivas y altas en los últimos tres trimestres del año pasado, cambiaron la tendencia de la deuda pública".

Para revertir esa situación, en principio, la economía debería crecer mucho mas. La entidad señaló además que "mantener el nivel del superávit primario, más las reformas estructurales esperadas por el mercado, podrían bajar adicionalmente el riesgo país y permitir reducciones adicionales de las tasas reales en los próximos meses, que aseguren una política fiscal sustentable en el tiempo".