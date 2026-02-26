"Por sí sola no genera empleo": la crítica de la Cámara de la Construcción a la reforma laboral + Seguir en









En una entrevista, el presidente de la entidad, Gustavo Weiss, reveló un dato negativo sobre la actualidad del sector.

"Algunos se van a adaptar fácilmente y otros no", declaró Weiss sobre la reforma laboral.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, expresó que, si bien está “totalmente de acuerdo con el Gobierno de Javier Milei”, considera que la reforma laboral "por sí sola no genera empleo". En ese sentido, reveló una impactante cifra sobre los puestos de trabajo perdidos entre 2023 y 2024.

"Apoyamos fuertemente el rumbo de la macro” aseguró, aunque “en la micro, podemos opinar distinto”. Asimismo, repasó: “El empleo se genera cuando las empresas tienen mayor actividad. Una reforma laboral más moderna va a hacer que el día que eso ocurra, muchas empresas que hoy pueden tomar gente informal, pasen a tomar gente de manera formal”.

Por otra parte, en una entrevista con Infobae hizo referencia a los dichos del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, quien respaldó el rumbo económico, a pesar de que algunos quedarán “en el camino”: "Todos tenemos que acostumbrarnos a un nuevo sistema económico. Nos hace trabajar de una manera distinta. Algunos se van a adaptar fácilmente y otros no”.

reforma laboral costo salarios Depositphotos La construcción, un rubro "amesetado" “Perdimos 120.000 puestos de trabajo entre mediados de 2023 y 2024. Desde ese entonces, nos hemos amesetado”, afirmó Weiss respecto a los niveles de actividad en la actualidad. Además, destacó que “para el bienestar de las empresas constructoras, tiene que haber inversión pública”.

“En todo el mundo hay una inversión pública en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal. Tener una robusta infraestructura pública es la única forma posibilidad de los países para crecer”, explicó. A pesar de eso, confió en que cuando la situación macro esté ordenada, habrá "una robusta inversión pública”.