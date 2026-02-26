Paro del viernes 27 de febrero: qué sindicatos confirmaron medidas de fuerza contra la reforma laboral

La Cámara alta debatirá nuevamente la reforma laboral, que reingresa luego de ser aprobada (con modificaciones) en Diputados. Mientras tanto, distintos gremios preparan movilizaciones al Congreso para oponerse a los cambios en las relaciones laborales.

En la previa del debate final de la reforma laboral en la Cámara de Senadores , el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) confirmó la convocatoria a un paro nacional con marcha al Congreso para este viernes 27 de febrero. La medida de fuerza fue confirmada en medio de un contexto conflictivo en la representación gremial argentina , expresado en las críticas a la Confederación General del Trabajo (CGT) , que llevó adelante un paro nacional el pasado 19 de febrero pero sin movilización .

En este marco, el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que desde la central sindical dan por aprobada por la reforma laboral, por lo que descartan llevar adelante un nuevo paro y apuestan por la batalla judicial para declarar la "inconstitucionalidad" del proyecto de ley.

Desde el FreSU confirmaron la decisión luego de un encuentro en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE). La medida de fuerza involucra a sindicatos del transporte, estatales y movimientos sociales.

El paro y la movilización se llevará adelante bajo la consigna " En contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya". En este sentido, cada gremio que adhiera determinará de forma autónoma como llevará adelante la protesta.

Sobre la movilización, la misma comenzará a las 10 de la mañana, partiendo de Avenida de Mayo y Salta y con destino final frente al Congreso.

Al paro se sumarán la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) - aunque solo movilizará a sus afiliados pero no cesará sus actividades-, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.), entre otros.

“Tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores”, justificó Rodolfo Aguiar, el Secretario General del gremio que nuclea a los trabajadores estatales nacionales.

image ATE también movilizará el próximo viernes 27 de febrero.

La estrategia de la CGT frente a la reforma laboral

Mientras la reforma laboral aún espera tratamiento en el Senado, en la Confederación General del Trabajo (CGT) ya proyectan el próximo frente de batalla: los tribunales. La mesa chica de la central obrera se reunirá este miércoles a las 15 en la sede de UPCN para ordenar la estrategia frente a lo que consideran un giro profundo en el esquema de relaciones laborales.

Tras el revés sufrido en Diputados, la conducción de la CGT busca recalcular. El último paro general mostró capacidad de convocatoria, pero no alcanzó para modificar el texto impulsado por el oficialismo.

Puertas afuera, la CGT sostiene su rechazo y reclama que el Senado frene la reforma. En reserva, sin embargo, reconocen que el escenario es adverso y dan por descontado un resultado desfavorable en la Cámara alta. En ese contexto, descartan repetir una huelga general en lo inmediato, aunque dentro del triunvirato admiten que una movilización el viernes aparece como una opción concreta.

La otra pata de la discusión será el camino judicial. Este martes ya hubo un anticipo con una concentración frente a Tribunales, donde más de 40 gremios junto al triunvirato calificaron la reforma como "inconstitucional" y advirtieron que, de sancionarse, implicará una "liquidación del fuero del trabajo".