Acuerdo UE-Mercosur: LLA apuró el debate, pero Uruguay se quedó con la foto

El oficialismo buscó acelerar la votación para lograr un gesto político, pero la ratificación uruguaya llegó antes. El Gobierno se quedó con el consuelo de la promulgación.

La escena tuvo como principal protagonista a Patricia Bullrich , que encabezó en el recinto los últimos intentos por acotar los discursos y acelerar la votación , seguida de cerca desde los palcos por el canciller Pablo Quirno , que aguardaba el resultado final .

La sucesión de hechos expuso el apuro de la Casa Rosada por ser el primer país en ratificar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea . Mientras Bullrich recorría las bancas para pedir que los discursos se incorporaran por escrito o se redujeran al mínimo , en Uruguay la Cámara de Representantes avanzaba con el debate y se acercaba a la ratificación .

En un gesto hacia el oficialismo, el radical Maximiliano Abad propuso votar antes de completar la lista de oradores para generar el efecto simbólico buscado por el presidente Javier Milei . La iniciativa fue cruzada de inmediato por Mayans, que advirtió: “ Hay una violación flagrante de todo el sistema y no estamos dispuestos a aceptarlo ”.

Tras la intervención de Bartolomé Abdala , que en ese momento presidía la sesión , Mayans redobló la crítica y Anabel Fernández Sagasti lo respaldó: “ Vamos a acompañar este acuerdo, pero no pueden cercenarnos la palabra". Para ese momento, dentro del Gobierno ya se asumía que la pulseada estaba perdida . Minutos después, la Cancillería uruguaya difundía en redes la ratificación del acuerdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/2027060221453926639?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027060221453926639%7Ctwgr%5E0e88be3dcfb9b886278e76a36e229db52e4c132d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Facuerdo-ue-mercosur-la-trastienda-del-intento-frustrado-del-gobierno-en-el-senado-para-ganarle-a-nid26022026%2F&partner=&hide_thread=false En un día histórico, luego de 25 años de negociaciones, el Parlamento de Uruguay aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea.



De esta forma el Parlamento de Uruguay se convirtió en el primero del Mercosur en aprobar el acuerdo pic.twitter.com/7LWJBQ6T70 — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) February 26, 2026

El apuro también había quedado reflejado en la reprogramación de la agenda parlamentaria. El debate sobre el acuerdo UE-Mercosur estaba previsto para el viernes, pero fue adelantado al jueves cuando el Gobierno tomó conocimiento del cronograma uruguayo.

"Primer país en promulgar el acuerdo": el consuelo del Gobierno

Pese al revés político, en el oficialismo relativizaron el resultado. Pasadas las 18, Quirno informó que Milei ya había firmado el decreto para promulgar la ley. “Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”, sostuvo, en referencia a la Comisión Europea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2027131683229806896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027131683229806896%7Ctwgr%5E0e88be3dcfb9b886278e76a36e229db52e4c132d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Facuerdo-ue-mercosur-la-trastienda-del-intento-frustrado-del-gobierno-en-el-senado-para-ganarle-a-nid26022026%2F&partner=&hide_thread=false El Presidente @JMilei acaba de firmar el Decreto promulgando la Ley de aprobación del Acuerdo Mercosur-UE, siendo el primer país del Mercosur en promulgarla.



Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea.… — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 26, 2026

Tras la ratificación, que se aprobó por 69 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención, Abdala aceleró las diligencias administrativas para girar el texto al Poder Ejecutivo. Ahora la carrera oficial es por remitirlo primero a Paraguay, que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur.

Sin embargo, en el plano simbólico y en las redes sociales, el Gobierno no logró imponer su relato: la cuenta oficial del Mercosur dio por vencedor a Uruguay.