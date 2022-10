Lorenzetti: "No pueden quedar en manos arbitrarias los sueldos de los jueces" El vicepresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, defendió los motivos por los cuales el Poder Judicial no debe pagar Ganancias. "No aceptamos ninguna presión, el Poder Judicial tiene que ser independiente", señaló en declaraciones a la prensa.