Presupuesto 2023: rechazo de Ganancias a jueces "no fue derrota" para el Frente de Todos

presupuesto 2023 diputados 3 Telam

Presupuesto 2023: el rechazo al pago de Ganancias del Poder Judicial

El oficialismo no logró imponerse para aprobar el artículo del Presupuesto 2023, que estimaba que el Poder Judicial pague impuesto a las Ganancias. De este modo, Germán Martínez destacó que "no es una derrota del Frente de Todos porque volvimos a poner el debate en vigencia", en declaraciones a Radio Futurock este miércoles.

"Venimos de un año en que la oposición nos rechazó el presupuesto con irresponsabilidad", enfatizó el diputado santafesino hoy. "Siempre me gusta ganar, no soy de los que va a una batalla tratando de perder, sabíamos del valor de volver a poner el tema en vigencia y de cara a la sociedad, no es una derrota del Frente de Todos", remarcó.

En ese sentido, resaltó que "hubo una predisposición del bloque oficialista a las miradas opositoras y una predisposición de la oposición" a discutir el tema, algo que se vio materializado en las posturas que tanto FdT como JxC han tenido respecto a la medida, con voces a favor y en contra, reflejadas en la votación final de esta madrugada.

P10 - Diputados 15SEP _opt.jpeg apretado. El Frente de Todos, que comanda Germán Martínez, buscaba avanzar con impuestos y espera el Presupuesto 2023.

Las PASO y retenciones al campo

Por otra parte, hizo referencia a las retenciones, que no fueron incluidas en el proyecto de Presupuesto 2023 que logró media sanción. "Las alícuotas que están fijadas son absolutamente válidas y están vigentes", manifestó.

“Lo bajamos porque no le queríamos dar letra a los que están haciendo planteos judiciales", explicó Martínez sobre la decisión de dar marcha atrás con ese artículo.

Respecto a las PASO, uno de los pedidos de varios sectores del FdT, el diputado concluyó: "Yo no tengo ningún proyecto sobre la mesa a disposición, ni acercado por alguien del bloque, ni por el ejecutivo ni anunciado por otra bancada, es parte más de la discusión política pero no tengo nada".