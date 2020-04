Riesgo de "vacío" de jueces en el Consejo de CABA

Sin embargo, todavía no se dio un paso formal que es la prórroga de los mandatos de los actuales consejeros y representantes, lo que podría derivar en un “vacío” que dejaría al estamento judicial sin representación. La situación atípica, en el marco de la pandemia, generó inquietud en las Asociaciones de Magistrados y los jueces penales, que-junto a los candidatos y cabeza de lista de las dos agrupaciones que compiten- enviaron pedido al Consejo para que se pronuncie respecto a los mandatos actuales hasta el momento en que asuman sus reemplazos. En la Ciudad no existe reelección en estos cargos por lo que siempre son rotativos. Esos mandatos vencen el 8 de mayo a las 24, lo que generaría un “gap” de 20 días que, mínimamente paralizaría al Consejo ya que no contaría con un tercio de sus consejeros habilitados para participar de los plenarios remotos que llevan adelante por las medidas de aislamiento.