Rodrigo De Loredo, sobre la interna en la UCR: "Tenemos que ser oficialistas del cambio"

Rodrigo De Loredo cuestionó las "reacciones extremas" dentro de la UCR

"No es algo que puede pasar en ningún distrito. La identidad del radicalismo puede tener sus características conforme las realidades regionales, pero hay vectores comunes", afirmó sobre una potencial alianza electoral con el kirchnerismo, y acentuó: "Estamos dentro de la agenda del cambio, te puede gustar más uno, otro, razonable, heterodoxo, ortodoxo, pero tenemos que ser oficialistas del cambio".

Asimismo, el diputado cuestionó también la expresión radical que se reunión con el presidente Javier Milei, se fotografió en Casa Rosada y avaló el veto presidencial a la ley de actualización de jubilaciones. "No lo tomé bien y trabajé para que eso no sucediera. No estoy de acuerdo para nada con estas reacciones extremas que caen en contradicciones", sentenció.

"Lo que le pasa particularmente al radicalismo es que es un partido con una identidad de razonabilidad, no está ni en un extremo ni otro, y la vidriera que construye es el bloque pivot. Los cambios permanentes de votos que tiene el peronismo con sus gobernadores, el bloque de Pichetto, el PRO, o LLA, todos esos quilombos que van aconteciendo no cambian en el sentido de la solución. Nuestros problemas terminan de inclinar la balanza entonces adquieren una vidriera superior", explicó al respecto.

Por su parte, definió dos cosmovisiones en la UCR que están en tensión: "Una ultra oposición, con morfología porteña o del AMBA, y tiene una explicación electoral, que da la paradoja que no gobierna, gobierna poco y nada, y otra mirada de un radicalismo mayoritario que tiene un perfil más productivo, económico, una aceptación absoluta y total del horizonte de equilibrio fiscal porque gobierna, tiene 5 gobernadores y 170 intendentes radicales, eso conforman las dos perspectivas"-

"La conducción del radicalismo no las está sabiendo administrar. Agrede, las exhibe y hace que tenga quebraduras expuestas", criticó y vaticinó que deberán tomar una definición y aceptar realidades distritales en sus estrategias electorales.

De Loredo apoyó la privatización de Aerolíneas Argentinas y cuestionó al PRO

En otro pasaje de la entrevista al programa Si Pasa, Pasa, De Loredo planteó similitudes y algunas diferencias con el gobierno de Javier Milei, al que le atribuyó la necesidad de pelearse con el Congreso para levantar la imagen.

Además, se pronunció a favor de la privatización de Aerolíneas Argentinas. "Como exhibe una carencia de equipos y deficiencia de gestión, no está pudiendo hacerlo en los tiempos que lo debe hacer, pero estoy de acuerdo con su privatización. Contarían con mi acompañamiento y trataría de persuadir a la mayoría de los radicales", anticipó.

El legislador hizo referencia a las críticas del titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, quien emitió cuestionamientos contra su espacio durante la sesión que acompañó el veto presidencial a la actualización jubilatoria. "No comprendí cuál era su planteo. Nos dio lecciones de unificación de bloque y veo que en el Senado vuelven a votar distinto que Diputados, y en la misma sesión, Álvaro González votó en contra de lo que votó el presidente del PRO. Me pareció imprudente y no entendí bien a qué refería", sostuvo.

Por último, aseguró que dará el presente hoy, cuando el mandatario explique el Presupuesto 2025 en el Congreos, y si bien le cuestionó la dinámica comunicación "violenta y bullyignera", admitió que es eficiente. "Este show de presentación presupuestaria tiene consecuencias económicas y políticas que le reditúa al gobierno", concluyó.