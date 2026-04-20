Sandra Pettovello designó a Mauro Brandi como jefe de Gabinete en reemplazo de Leandro Massaccesi en el Ministerio de Capital Humano + Seguir en









El recambio se dio en medio de la polémica por los créditos del Banco Nación y, según fuentes oficiales, buscó “preservar la imagen de la gestión” sin detectar irregularidades formales.

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Tras la salida del jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello oficializó a su reemplazante y avanzó con una reorganización interna. El elegido fue el abogado Mauro Esteban Brandi, quien quedó al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La designación se formalizó a través del decreto 265/2026, luego de que Pettovello le pidiera la renuncia a Leandro Massaccesi, envuelto en la controversia por haber accedido a un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación.

Según se informó, la salida del funcionario se definió como una medida preventiva. El propio Massaccesi sostuvo públicamente: “no cometí ningún acto ajeno a la ley” y aclaró que el préstamo fue solicitado junto a su pareja para una vivienda, cumpliendo los requisitos establecidos.

Fuentes oficiales remarcaron que no hubo irregularidades en la obtención del crédito, sino que la decisión respondió al impacto de la difusión del caso y a la falta de comunicación por los canales institucionales. En ese sentido, indicaron que el objetivo fue “evitar un mayor desgaste frente a la opinión pública”.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano avanzó con el nombramiento de Brandi, quien tendrá entre sus funciones la coordinación administrativa, la gestión de documentación y la supervisión de los actos del organismo, además de la custodia del archivo y el acervo institucional.

También deberá implementar políticas vinculadas a la transparencia y representar a la cartera ante la Agencia de Acceso a la Información Pública. El caso de los créditos hipotecarios generó repercusiones en otras áreas del Gobierno. Dentro del Ministerio de Economía, funcionarios cercanos a Luis Caputo también quedaron bajo la lupa por haber accedido a líneas similares. Tanto el secretario de Finanzas, Federico Furiase, como el director del BICE, Felipe Núñez, defendieron su accionar y afirmaron: “no hicimos nada ilegal ni inmoral”. Además, subrayaron que accedieron a condiciones de mercado y remarcaron que “no hubo tasa subsidiada ni preferencial” en los préstamos otorgados por el Banco Nación.