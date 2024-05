Sandra Pettovello pidió ser querellante en la causa contra referentes piqueteros por presunta extorsión

image.png Organizaciones sociales frente al Congreso Nacional. Ignacio Petunchi.

En la resolución que rechazó al Ministerio de Seguridad, Casanello explicó que “los bienes jurídicos tutelados y los efectos de las conductas imputadas demuestran que la Ministra no puede asumirse, en términos legales, como particularmente ofendida. Tampoco debe perderse de vista que no resulta suficiente alegar que aquí se investigan hechos ‘que causan graves perjuicios a la Nación en su conjunto’, pues ello por sí solo no la habilita a querellar”.